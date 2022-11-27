أسفرت منافسات الدور الأول من بطولة البولينغ للصحافيين التي ينظمها نادي البولينغ برعاية رئيس مجلس الإدارة الشيخ طلال المحمد عن حصول «الأنباء» (1) على المركز الأول برصيد 1678 نقطة، وجاءت القبس في المركز الثاني برصيد 1603 نقاط، واحتلت جريدة الراي المركز الثالث بمجموع 1441 نقطة، فيما جاءت جريدة الجريدة في المركز الرابع برصيد 1435، وجاءت المراكز من الخامس الى التاسع من نصيب «الأنباء» (2) والوسط والكويتية والصباح وكونا.



وشهـــدت البطولـــة منافسات قوية بين الفرق المشاركة التي سعت إلى تحقيق نتائج جيدة وحرصت على التواجد في دائرة المنافسة لدخول الأدوار النهائية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بين الفرق الأربعة الأولى المتأهلة للنهائي، حيث يلتقي «الأنباء» (1) صاحب المركز الأول مع الجريدة الحاصل على المركز الرابع، ويواجه القبس الذي حصل على المركز الثاني في منافسات الدور الأول الراي صاحب المركز الثالث، وذلك لتحديد الفائز بلقب البطولة.