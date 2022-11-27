أحرز المنتخب الوطني للجودو أمس الميدالية الفضية في مستهل بطولة آسيا المفتوحة للجودو للرجال والسيدات 2022 التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو في الفترة ما بين 26 و27 الجاري، وجاءت عبر اللاعب مشعل العلي الذي اجتاز مرحلة التصفيات عن فئة الشباب (تحت وزن 60 كغم) التي جرت لدى انطلاق البطولة بفوزه على اللبناني مايكل قرقماز، وفاز في المرحلة الثانية على السوري سليمان الرفاعي، ليخوض المنافسة النهائية على الذهبية أمام لاعب قبرصي من دون أن يحالفه الحظ ليحقق الميدالية الفضية.



في المقابل لم يتمكن اللاعب حبيب السبتي من اجتياز مرحلة التصفيات عن فئة (تحت وزن 60 كغم) أيضا بخسارته أمام لاعب من هونغ كونغ.



من جانبه، قال رئيس الاتحاد اللبناني للجودو فرانسوا سعادة إن الاتحاد ينظم البطولة الآسيوية المفتوحة للمرة الأولى بعد أن كان سابقا ينظمها للناشئين بمشاركة 18 دولة من آسيا وأوروبا وإفريقيا.



وأكد أهمية هذه البطولة التي تفتح المجال أمام جميع اللاعبين للاحتكاك ببعضهم لتحصيل النقاط ورفع رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي للمشاركة في أولمبياد باريس التي ستقام في العام 2024.



من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني حمد الراشد اننا نسعى من خلال مشاركتنا لتحقيق أكبر قدر من الميداليات التي من شأنها رفع رصيد اللاعبين من النقاط وبالتالي إعلاء اسم الكويت عاليا.



وتختتم البطولة مبارياتها اليوم الأحد حيث سيشارك ثلاثة لاعبين من الكويت هم: ناصر المطيري (تحت وزن 81 كغم)، وغنام الديكان (تحت وزن 100 كغم)، وحمد الراشد (فوق وزن 100 كغم).