مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس زين التنشيطية بإقامة 4 مباريات أبرزها اللقاء الذي يجمع القادسية برصيد 6 نقاط مع الكويت بـ 4 نقاط على ستاد نادي الشباب، وتقام المباراة في الساعة الـ 6.35. ويخوض الفريقان المباراة في ظل غياب أغلب عناصرهما المحترفة ولاعبي المنتخب الوطني.



وفي التوقيت ذاته، يلتقي السالمية برصيد 3 نقاط مع الفحيحيل الخالي رصيده من النقاط، وذلك على ستاد نادي الكويت. ولحساب المجموعة ذاتها وفي الرابعة عصرا يلتقي برقان بـ 3 نقاط مع خيطان بنقطة واحدة على ملعب التضامن، وفي التوقيت نفسه يلتقي كاظمة وله 4 نقاط مع اليرموك بنقطة واحدة على ستاد ناصر العصيمي.