مبارك الخالدي



بعد فوزه في المباراة الودية الثانية ضمن معسكره المقام حاليا في مدينة دبي الإماراتية، والذي جاء على حساب منتخب الجزائر «المحليين» 1-0، يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الى خوض مباراة ودية ثالثة.



وقد سجل هدف الأزرق الوحيد في المباراة اللاعب عيد الرشيدي، وهو الانتصار الثاني تواليا للمنتخب منذ اشراف المدرب البرتغالي روي بينتو، اذ تمكن من الفوز في تجربته الودية الاولي على منتخب لبنان 2-0.



وعلمت «الأنباء» ان ادارة المنتخب تبحث عن مباراة ودية ثالثة وقبل العودة الى الكويت بناء على طلب الجهاز الفني، الا انه وحتى يوم امس لم ترد لإدارة المنتخب اي ردود بالموافقة من جانب الفرق التي تمت مخاطبتها.



ومن المقرر أن تعود بعثة الأزرق الي الكويت الأسبوع الجاري، حيث يدرس الجهازان الفني والاداري موعدا محددا لاجتماع المنتخب مجددا خلال الشهر المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» المقرر اقامتها في مدينة البصرة يناير المقبل.



وكان الجهازان الفني والاداري قد أبديا ارتياحا للمردود الفني والبدني للمنتخب خلال معسكره القصير في الإمارات والنتائج الايجابية التي تحققت، اذ منحت دفعة معنوية لإدارة المنتخب واللاعبين خصوصا أن المدرب البرتغالي قد منح الفرصة لأغلب اللاعبين للوقوف على الحالة البدنية والفنية لكل منهم.



وتضم قائمة المنتخب كلا من: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبدالغفور، حمد القلاف، مشاري غنام، بدر جمال، راشد الدوسري، حسن حمدان، خالد شامان، خالد إبراهيم، سلطان العنزي، حمد حربي، عبدالعزيز وادي، عبدالله الفهد، بدر طارق، علي خلف، مهدي دشتي، فواز عايض، أحمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد الرشيدي، محمد دحام، شبيب الخالدي، عبدالعزيز مروي.