قالت وزارة الدفاع البريطانية إن مخزون روسيا من الصواريخ بعيدة المدى استنفد للغاية، لدرجة أنها على الأرجح تنزع الرؤوس الحربية النووية من صواريخ «كروز» النووية القديمة لتطلقها على أوكرانيا.



وفي تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا، قالت الوزارة امس إن الصور أظهرت حطام صاروخ كروز من طراز «إيه إس-15» تم إسقاطه على ما يبدو، وهو صاروخ صمم في الثمانينيات لحمل الرؤوس النووية حصرا، بحسب ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.



وأضافت أنه على الرغم من أن استخدام هذه الصواريخ سيستمر في إحداث بعض الأضرار، فإنه «من غير المرجح أن يحقق تأثيرات يعول عليها ضد الأهداف المقصودة».



واعتبرت الدفاع البريطانية أنه «من شبه المؤكد أن روسيا تأمل في أن تعمل هذه الصواريخ كشراك خداعية، وأن تشتت الدفاعات الجوية الأوكرانية».



في غضون ذلك، حصلت أوكرانيا على مزيد من وعود الدعم في مواجهة موسكو امس، في الذكرى التسعين لـ «الهولودومور» المجاعة التي سببها عمدا النظام الستاليني في ثلاثينيات القرن الماضي وباتت تلقى صدى أكبر منذ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.



وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن شعبه سيصمد في وجه الهجمات الروسية التي تتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع حلول فصل الشتاء.



وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام إن «الأوكرانيين مروا بأمور رهيبة. وعلى الرغم من كل شيء احتفظوا بالقدرة على عدم الانصياع وحبهم للحرية. في الماضي أرادوا تدميرنا بالجوع واليوم بالظلام والبرد»، مؤكدا «لا يمكن كسرنا».



وتوجه عدد من القادة الأوروبيين إلى كييف لإحياء ذكرى المجاعة التي تعتبرها أوكرانيا «إبادة جماعية».



وذكرت وسائل إعلام في پولندا وليتوانيا أن رئيسي حكومتي البلدين اللذين يدعمان كييف، ماتوش مورافيتسكي وإنغريدا سيمونيت، اجريا محادثات في العاصمة الأوكرانية ركزت على موجة جديدة محتملة من الهجرة الأوكرانية إلى أوروبا هذا الشتاء.



هذا، واستضاف الرئيس الأوكراني قمة دولية في كييف ناقشت الأمن الغذائي والصادرات الزراعية مع رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وپولندا وليتوانيا، بينما ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطابين عبر دائرة تلفزيونية.



ووقع المجتمعون بيانا مشتركا حول تكثيف عملية المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعزيز المساعدة لأوكرانيا، ودعم بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.