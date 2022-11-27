أعلن مالك شركة «تويتر» الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه سيدعم رون ديسانتيس إذا قرر حاكم فلوريدا ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة عام 2024.



وقال ماسك إن «تفضيلي لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطي. كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن، لكني أشعر بخيبة أمل حتى الآن».



وعندما سئل عما إذا كان سيدعم ديسانتيس في عام 2024 قال ماسك في تغريدة «نعم».



واضاف «للتذكير، كنت مؤيدا بقوة لرئاسة أوباما وبايدن وصوتت (على مضض) لبايدن على ترامب».



وكان ديسانتيس قد فاز مؤخرا على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز وضعه كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري.



وينظر إلي ديسانتيس على أنه منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.



وفي سياق ذي صلة، لمح مغني الراب كانييه ويست الغارق في سلسلة من المشاكل إلى أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة مؤكدا أنه عرض على ترامب أن يكون مرشحا معه كنائب للرئيس.



ونشر المغني الذي غير اسمه إلى «يي» سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حسابه على «تويتر» مرفقة بشعار «يي 24».



وأشار ويست البالغ 45 عاما في أحد هذه المقاطع إلى محادثة أجراها مع ترامب الذي أعلن هو نفسه ترشحه لانتخابات 2024.



وقال يي «طلبت منه أن يكون نائب الرئيس» مؤكدا أن ترامب «راح يصرخ» به.



وسبق للمغني المشاكس في عالمي الموسيقى والأزياء أن ترشح على نحو مفاجئ لانتخابات سنة 2020 لكنه لم يحصل سوى على 70 ألف صوت.



وأكد ترامب أنه تناول العشاء مع نجم الراب في مقر إقامته في فلوريدا لكنه وصف لقاءه معه بأنه كان «سريعا» و«هادئا».



ثم أوضح ترامب أن «حديثا في السياسة» دار بينهما، مضيفا «قلت له أنه ينبغي ألا يترشح مطلقا للرئاسة» وأن «كل الناخبين الذين قد يكونون لديه يجب أن يصوتوا لترامب».



وتعرض المغني الأسود في الآونة الأخيرة لانتقادات حادة لارتدائه خلال أسبوع الموضة في باريس قميصا كتبت عليها عبارة «حياة البيض مهمة».



ويشكل هذا الشعار الذي يستخدمه اليمين المتطرف الأميركي تعديلا لاسم حركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة)، التي تناضل ضد العنصرية الممارسة في حق الأميركيين من أصل أفريقي.