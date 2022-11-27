أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ-ون استقالتها من زعامة الحزب الحاكم بعد تكبده خسارة في الانتخابات المحلية. وقالت تساي للصحافيين إن «نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا... أتحمل كل المسؤولية واستقيل فورا من رئاسة حزب دي بي بي».



وأدلى الناخبون امس بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات وقضاة ومسؤولين آخرين في 22 مدينة ومقاطعة في تايوان، بموازاة استفتاء حول اقتراح خفض سن الاقتراع من 20 إلى 18 عاما والذي رفض. وخسر الحزب التقدمي الديموقراطي بزعامة تساي، أربع بلديات من ست شملتها الانتخابات منها العاصمة تايبيه.



في المقابل، تعهد حزب «كي إم تي» المعارض الذي رسخ علاقاته مع الصين عندما كان في السلطة «بالعمل جاهدا للحفاظ على السلام في المنطقة» وذلك لدى إعلان رئيسه الفوز في الانتخابات المحلية في مؤتمر صحافي.



وقال إريك تشو «سنكرس أنفسنا للشعب التايواني بإخلاص، سنكون مخلصين حتى تتاح لحزب كوميتانغ فرصة للفوز في الانتخابات (الرئاسية) في 2024».