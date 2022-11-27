قالت مصادر أمنية ومحلية إن ثلاثة على الأقل من قوات الأمن اليمنية بينهم ضابط برتبة رائد قتلوا في هجوم نفذته عناصر من تنظيم «القاعدة» بمحافظة شبوة في جنوب شرق البلاد.



وأضافت المصادر لوكالة «رويترز» أن الهجوم تم بعبوة ناسفة زرعتها عناصر التنظيم واستهدفت مركبة عسكرية تابعة للواء الأول لقوات دفاع شبوة في منطقة المصينعة بشبوة مما أدى إلى مقتل الرائد سالم الجبواني العولقي، قائد كتيبة في اللواء، واثنين من مرافقيه بينما أصيب ثلاثة آخرون على الأقل.



وأكدت قوات «دفاع شبوة» مقتل الضابط حيدرة «بكمين غادر لقوى الارهاب».



وأوضح بيان لقوات اللواء الأول (دفاع شبوة) أن قوات اللواء تنعى الرائد سالم محمد حيدرة قائد الكتيبة الثانية في اللواء والذي قتل بكمين غادر نفذته قوى الإرهاب في بلدة المصينعة بشبوة.