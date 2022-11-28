أصدرت مكتبة البابطين مجموعة من مخطوطات اللغوي والعالم والفقيه والمحدث المرتضى الزبيدي صاحب كتاب «تاج العروس» الذي صدر في 10 مجلدات، وهذا الفقيه الكبير الذي يكنى بأبي الفيض، أخذ علمه عن نحو 300 شيخ وعالم، وقد اشتهر أمر الزبيدي الذي ولد سنة 1145هـ في بلجرام بالهند بعد أن سافر واستقر بمصر عام 1167هـ، وقد تنوعت مصنفات الزبيدي في مادتها العلمية بين التاريخ والأنساب والفقه والحديث والعقائد، وقد توفي بمصر عام 1205هـ.



وقد ضمت المجموعة التي اصدرتها مؤخرا مكتبة البابطين ضمن سلسلة «مخطوطات مكتبة البابطين» 4 كتب للزبيدي تمتد من العدد 14 إلى العدد 17 ضمن سلسلة «مخطوطات مكتبة البابطين».



وتم تخصيص العدد 14 لمخطوط «رسائل العلامة محمد مرتضي الزبيدي إلى الشيخ أحمد بن عبدالله السوسي التونسي (1208هـ)» والتي جمعها وانتخبها الشيخ عبد القادر الميموني المغربي المتوفى 1254هـ.



ويصف الشاعر عبدالعزيز البابطين المخطوط بأنه من «أرق وأعذب المراسلات التي دارت بين عالم عظيم هو الزبيدي ومحبه وهو الشيخ التونسي»، ويعد الكتاب نموذج للرسائل المتبادلة بين الادباء والعلماء في نهايات القرن الثاني عشر الهجري وهو فن جميل تميزت به حضارتنا آنذاك ويطلق عليه «الرسائل الإخوانية» وقد امتلأت به كتب الادب القديمة، التي رسمت لنا بعض خواص حياة المتراسلين وجوانب من أحوالهم الشخصية والاجتماعية والثقافية.



اما العدد 15 من سلسلة «مخطوطات مكتبة البابطين» فتناول مخطوط «ثبت قراءات وسماعات الحسين بن عبدالرحمن الشيخوني على شيخه المرتضى الزبيدي».