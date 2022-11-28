المسعود: 114 محلاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصالات للمعارض في «إنجاز هوب»

محمد راتب



أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة أن الهيئة تدعم المنتج الزراعي الوطني، وستبذل كل طاقتها لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين وأماكن تواجد منتجاتهم في الأسواق المحلية، داعيا إلى تشجيع المنتج الكويتي كدعم لمجهودات الدولة لتحقيق المزيد من الأمن الغذائي ورفع الكفاءة والاستدامة الزراعية.



جاء ذلك خلال جولة في مهرجان الموسم الزراعي أمس بمشاركة رابطة مزارعي العبدلي تحت شعار مبادرة «موسم زراعة» برعاية الهيئة وحضور مديرها العام وبعض مسؤوليها، حيث شارك بالمبادرة أكثر من 35 مزارعا، بهدف دعم المنتج المحلي وأصحاب المشاتل الإبداعية من الشباب الكويتي في مشروع سوق إنجاز بمنطقة الري، وتقام المبادرة لأول مرة في الكويت وتستمر حتى 30 الجاري.



وقال القريفة إن المنتج الوطني يتميز بأسعار تنافسية وجودة كبيرة، شاكرا جميع المشاركين والقائمين على المبادرة ومتمنيا استمرار مثل هذه الفعاليات لخدمة المزارع والمواطن، مبينا أن مشاركة الهيئة في المهرجان جاءت بهدف دعم المنتج الكويتي الذي أثبت وجوده وجودته ومنافسته القوية في السوق المحلي، مشيرا الى ان المبادرة شهدت مشاركة 35 بسطة وعدد كبير ومتنوع من المنتجات الزراعية عالية الجودة، مشيرا إلى أن ما شاهده من تواجد عدد كبير ومتميز من المنتجات الكويتية مدعاة للفخر ويجعلنا أكثر حرصا على دعم المنتج المحلي.



بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشروع «إنجاز هوب» التابع للبلدية أبرار المسعود إنه يتوجب علينا دعم جهود الدولة ولذلك قمنا بإطلاق مبادرة وطنية للمزارع الكويتية بالتعاون مع «الزراعة» ورابطة مزارعي العبدلي لدعم وتسويق المنتجات الوطنية الكويتية.



وأضافت المسعود أن المبادرة هي الأولى من نوعها وتعتبر نقطة انطلاق لا يتم التوقف عندها، وسيتم عمل مثل هذه الفعاليات باستمرار على مدار السنة والتعاون مع مزارع الوفرة والمشاتل، موضحة أنه تم اختيار مشروع «إنجاز هوب» لما له من طابع كويتي ووجهة جديدة للشباب حيث يحتوي المشروع على 114 محلا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات وصالات للمعارض والمهرجانات.



من جانبه، أكد عضو رابطة مزارعي العبدلي المزارع أحمد العراد ضرورة توفير مراكز ومعارض دائمة لبيع المنتج الكويتي لدعم المزارع والمنتج الكويتي معا، مبينا أن هذه المراكز أصبحت وجهة للمواطنين والمقيمين الذين يأتون من مختلف مناطق الكويت للتبضع بأسعار رمزية وبعضها بالمجان، موضحا ان فكرة بسطات التسوق لدعم المنتج الكويتي خطوه رائدة بالاتجاه الصحيح، وهذا ما لمسناه من الإقبال الكبير على المبادرة من قبل المزارعين والمواطنين والمقيمين، خصوصا أن المنتجات الزراعية المتوافرة طازجة وتقطف مباشرة إلى المستهلك دون تعرضها للبرادات أو وجود أي وسيط.



من ناحيته، ذكر عضو رابطة مزارعي العبدلي جاسم البلام إن مبادرة سوق إنجاز وموسم زراعة لتسويق منتجات المزارع الكويتي خطوة تسهم في رفع معاناة الأهالي من ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق والجمعيات التعاونية، حيث تباع طازجة وبأسعار مناسبة لرواد المعرض، مما يضفي عليها مذاقا خاصا.



وفي السياق ذاته، اشار أحد مؤسسي رابطة مزارعي العبدلي المزارع صادق العطار إن المعرض يوفر لزواره المنتجات الزراعية الكويتية الطازجة التي تقطف مباشرة من المزارع إلى المستهلك وبأرخص الأسعار.