أكد رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد أهمية مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب الجديد II) كمشروع حيوي، مشددا على ضرورة تلافي التأخير الحاصل في هذا المشروع.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن جهاز «متابعة الأداء» خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الشيخ أحمد المشعل والوفد المرافق له إلى المشروع لتفقد سير الأعمال فيه، حيث كان في استقباله وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز وعدد من مهندسي المشروع وممثلي مستشار الإشراف على التنفيذ والمقاول المنفذ.



وبحث الشيخ أحمد المشعل مع الوزيرة بوقماز والقائمين على المشروع من خلال عرض مرئي آخر مستجدات البرنامج الزمني لمشروع (مبنى الركاب الجديد II) ومشروع المباني الخدمية والطرق المؤدية لـ «مبنى الركاب الجديد II» ومواقف السيارات حزمة رقم 2.



وأكد استعداد جهاز متابعة الأداء الحكومي لتذليل أية صعوبات أو معوقات يواجهها هذا المشروع أو المشاريع الحكومية الأخرى.



وتأتي الجولة التفقدية لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الجهاز لتفقد المشروعات الحكومية.