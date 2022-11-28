أشاد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الكويت جيمس هولتسنايدر بالدور المهم الذي يقوم به النادي الكويتي الرياضي للصم في دعم ورعاية منتسبي النادي من فئة الصم، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء النادي لتعزيز دورهم الفعال في المجتمع.



جاء ذلك خلال زيارة هولتسنايدر إلى النادي الكويتي الرياضي للصم، وكان في استقباله الرئيس الفخري للنادي فهد صياح أبوشيبة، ورئيس مجلس إدارة النادي وعضو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حمد المري، وأمين السر العام أنور الحربي، وأمين السر العام المساعد ضيدان الشمري، وأمين الصندوق المساعد أنور محمد سلطان ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة منصور السراهيد.



وعلى هامش الزيارة قام القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بجولة تفقدية بمقر النادي، واطلع على الأنشطة المختلفة التي يقدمها لمنتسبيه، وتباحث الطرفان حول سبل التعاون بين البلدين والعمل على تطوير الخدمات المتاحة للصم.



من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم حمد المري زيارة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الكويت جيم هولتسنايدر لنادي الكويتي الرياضي للصم، مؤكدا أن هذه الزيارة لها الأثر الإيجابي في التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.



وفي نهاية اللقاء تم تكريمه من قبل مجلس إدارة النادي وتقديم درع تذكارية والتقاط صور جماعية.