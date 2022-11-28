قال قنصلنا العام في شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي إن الصين شريك تجاري مهم جدا للكويت ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة في كل المجالات والانتقال بها إلى آفاق أوسع.



جاء ذلك في لقاء صحافي أجرته مجلة الأسواق العالمية بنسختها الصينية World Market Magazine مع الشمالي، أشار خلاله إلى أن التعاون بين البلدين يسير بصورة مناسبة للخطط والبرامج المتفق عليها بين الجانبين الكويتي والصيني، وان الكويت تريد وبجدية الانتقال بعلاقاتها مع الصين إلى مستويات أعلى.



وأضاف ان الصين تعد حاليا أكبر مصدر للواردات في الكويت وثاني أكبر سوق للصادرات، كما أنها شريك نشيط في عدد من المشاريع التي تنفذ في الكويت، وتشمل الخدمات النفطية والإسكان والبنية التحتية والاتصالات ومجالات أخرى. ولفت الشمالي إلى أنه خلال فترة اجتياح فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومتحوراته المختلفة، ساهمت تلك الجائحة في تقوية التعاون في المجال الصحي بين البلدين، فقد تم تبادل الزيارات وتمازج الأفكار والتباحث والتشاور بين مسؤولي الصحة العامة والعمل معا لإيجاد حلول تحد من انتشار الوباء.



وأشار إلى أن الكويت تناصر الجهود الصينية المعنية بتطوير أبحاث الطاقات المتجددة وبرامج الطاقة النظيفة، لما للصين من خبرة ودراية كبيرة في هذا المجال، وإن الكويت أدخلت برامج ودراسات للعمل بمصادر الطاقة النظيفة بنسب متفاوتة في بعض المرافق العامة للدولة وذلك تماشيا مع رؤية الكويت الاقتصادية التنموية 2035.



واختتم الشمالي اللقاء الصحافي بالتأكيد على أن الكويت تنظر إلى الصين على أنها شريك مخلص ومتعاون، وأن الدولتين تتعاملان بكل شفافية وإخلاص منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية قبل 51 عاما وقد قدمت الكويت إسهامات كبيرة لتطوير العلاقة بين البلدين والنهوض بها إلى آفاق أرحب وأشمل وبشكل فعال لتحقيق أعلى الفوائد المرجوة للبلدين والشعبين الصديقين.