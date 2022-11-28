أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، حملتها التوعوية بشأن سرطان البروستاتا، وذلك تماشيا مع الشهر العالمي للتوعية الصحية للرجال في نوفمبر. وتأتي الحملة كمبادرة سنوية تنظمها stc انسجاما مع الأهداف الأساسية لدعم الصحة التي تندرج ضمن إطار المسؤولية المجتمعية الشاملة للشركات.



ونظمت stc حملة التوعية بسرطان البروستاتا هذا العام بالتعاون مع العديد من الشركات المحلية تماشيا مع التزام الشركة المستمر بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت بما في ذلك MAD Recovery Center وMubkhar وPro Life Foods وFlare Fitness. كما أطلقت مبادرة لموظفي stc سلطت فيها الضوء على أهمية إجراء فحوصات دورية للكشف عن سرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة. لاسيما أن فحوصات الكشف المبكر اليوم أصبحت أسهل بكثير مقارنة بما كانت عليه في الماضي ويمكن إجراؤها من خلال فحص دم بسيط. وتواجد فريق العلاقات العامة في stc طوال الفعالية ورحبوا بالموظفين وكان في مقدمتهم مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في الشركة أحمد النويبت المسؤول المباشر عن هذه الفعالية.



كجزء من التعاون مع stc، شارك MAD Recovery Center، مركز استشفاء متخصص يعتمد على أحدث التقنيات لتحفيز أنظمة الجسم وتطبيق تقنيات التمدد المبتكرة، في الحدث الذي تم تنظيمه للموظفين. وقدم ممثلو MAD Recovery Center استشارات قيمة وعروض ترويجية خاصة للموظفين. كما شارك نادي Flare Fitness الرياضي في الفعالية من خلال تنظيم تحديات ومسابقات للموظفين.