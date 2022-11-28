قام الفريق الفينيقي للدراجات، وللسنة العاشرة على التوالي بافتتاح موسم قيادة الدراجات النارية، وذلك بتنظيم مسيرة حاشدة شاركت فيها جميع الفرق وهواة قيادة الدراجات النارية في الكويت إلى بيت عبدالله لرعاية الأطفال، حيث انطلق أكثر من 350 مشاركا على دراجتهم النارية من مختلف الفرق والجنسيات من شاطئ الشويخ إلى بيت عبدالله لرعاية الأطفال ليقوموا بإيصال تبرعاتهم كمساهمة خيرية منهم ودعما لخدمات بيت عبدالله وللأطفال الذين يرعاهم.



وتقدم الفريق الفينيقي بالشكر والعرفان لكل من ساهم في هذه المسيرة الحاشدة من مختلف الفرق والجنسيات، ولكل من ساهم برعاية هذه المسيرة وعلى رأسهم إدارة المرور في وزارة الداخلية لمرافقة المسيرة وتأمين سلامة المشاركين. بالإضافة إلى شركة ميس الغانم، شركة بوشهري، دنيا للتجهيزات الغذائية، شركة نستلة الكويت، شركة الجسر إنترناشونال، وشركة كويت دايت.