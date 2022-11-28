أعلن بنك برقان عن مشاركته في الحملة العالمية «لون العالم برتقاليا» التي تمتد لأسبوعين لدعم مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات. وسيقوم بنك برقان بإضاءة مبناه الرئيسي باللون البرتقالي، على غرار المباني الحكومية في الكويت، وذلك تأكيدا على التزامه باستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وتمكين المرأة وإنهاء جميع أشكال العنف ضدها تضامنا ودعما لجهود الدولة في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء من خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة 2035.



وفي السياق ذاته، وإطار الشراكة التي تجمعه سنويا مع محافظة الأحمدي، سيقوم بنك برقان بدعم جهود المحافظة في المشاركة في هذه الحملة، حيث ستتم إضاءة مقر المحافظة باللون البرتقالي.



وتأتي مبادرة «لون العالم برتقاليا» ضمن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة والذي أصدرته للتوعية بأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا. وتعليقا على مشاركة البنك في هذه الحملة، صرحت خلود الفيلي، رئيس دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة، قائلة: «إن بنك برقان كان من أوائل البنوك الكويتية التي وقعت على مبادئ تمكين المرأة (WEP) في موقع الأمم المتحدة، ويدعو إلى مناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضدها والحد منها.