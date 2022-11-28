أطلقت «ديليفرو» حملتها «حب المحلي» أو #LoveYourLocal لدعم المطاعم التي تأسست في الكويت، ولتشجيع العملاء على تجربة محلات جديدة لطلب قهوتهم ووجباتهم فضلا عن حاجاتهم من محلات البقالة من العلامات التجارية المحلية الأكثر شعبية.



وكجزء من هذه الحملة، تدفع ديليفرو عملاءها للتوافد على المطاعم المحلية من خلال سلسلة من المبادرات التسويقية المصممة لزيادة وعيهم بجميع الوجبات اللذيذة التي يتضمنها قطاع المطاعم المحلية في الكويت.



كما أطلقت «ديليفرو» مبادرة أسبوعية بعنوان «Love Your Local Sundays»، حيث تسلط منصة توصيل الطعام الضوء على بعض المطاعم المحلية المفضلة في الكويت كل يوم أحد، مثل جوا JOA، مشماش Mishmash، ثينيز Thinnies، وخوخ ومشمش Khokh W Meshmesh.



وفي سياق متصل، أطلقت الشركة مجموعة حلقات على وسائل التواصل الاجتماعي تختبر من خلالها مدى معرفة المتابعين بالعلامات التجارية المحلية المفضلة لديهم للترويج للمطاعم المحلية وأصحاب المطاعم.



وحول هذا، قالت سهام الحسيني، مدير عام ديليفرو الكويت: «لقد دأبت ديليفرو الكويت بكل فخر على دعم المطاعم المحلية منذ إطلاقها في السوق الكويتي. ولا يخفى على الجميع أن الكويت لديها البعض من أكثر المطاعم إبداعا ولذة، ونحن فخورون جدا برؤية الكثير منهم ينطلق ويتطور في الكويت. وتعد حملتنا المستمرة «حب المحلي» واحدة من المبادرات المتعددة المصممة لدعم الشركات المحلية على مدار العام، ونعتز جدا بدعم علاماتنا التجارية المحلية».