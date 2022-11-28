تنطلق فعاليات مهرجان الكويت للقهوة الخامس THE KUWAIT COFFEE FESTIVAL الذي ينظمه بنك بوبيان بالتعاون مع شركة (مهرجان الكويت للقهوة) يومي الجمعة والسبت 2 و3 ديسمبر 2022 في حديقة الشهيد بمشاركة أكثر من 45 كافيه متخصص للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية. وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة صالح البسام: يعتبر مهرجان الكويت للقهوة من أبرز الفعاليات التي ينتظرها الكثيرون نظرا لما يمثله من أهمية خاصة لدى محبي القهوة التي باتت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية إلى جانب الانتشار المتصاعد للمشاريع الكويتية الشابة التي تعمل في هذا القطاع. وأكد البسام ان استمرار مشاركة «بوبيان» في تنظيم هذا الحدث للعام الخامس على التوالي جاء من منطلق النجاح الكبير الذي حققه المهرجان خلال دوراته السابقة ونظرا للإقبال المتزايد على صناعة القهوة سواء من قبل اصحاب المشاريع الصغيرة او الجمهور المتذوق لكافة انواع القهوة التي باتت الصناعة الأسرع نموا في العالم.