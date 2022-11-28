حمدان العازمي: القضية الفلسطينية قضية العرب ككل ونؤكد دور الكويت الداعم لها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية



القاهرة - هناء السيد



اختتمت بالقاهرة أعمال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بمشاركة أعضاء مجلس الأمة الأعضاء بالبرلمان العربي.



وأكد أعضاء مجلس الأمة الأعضاء في البرلمان العربي موقف الكويت الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية، معتبرين أنها «القضية المركزية والأساسية لكل العرب والمسلمين».



جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» من النائب حمدان العازمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.



وقال النائب العازمي إن الجلسة ناقشت الكثير من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية القدس.



وشدد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب ككل، مؤكدا دور الكويت الداعم لها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.



كما أشاد بجهود دولة قطر في تنظيم المونديال، مؤكدا أن التنظيم الرائع يعد فخرا لنا كعرب، وقال إنه يجب على كل عربي الوقوف ضد الحملات المضادة لقطر وتشويه سمعتها. وقال إن قطر أكبر من ذلك نحن معها قلبا وقالبا.



وطالب العازمي من البرلمان العربي إصدار بيان للضغط على الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عن 5 نواب من البرلمان الفلسطيني.



وثمن العازمي ما يقوم به البرلمان العربي الذي يعد برلمانا موازيا للبرلمانات.



من جانبه، تقدم عضو مجلس الأمة عضو البرلمان باللجنة الاقتصادية خالد العتيبي بمقترح للبرلمان العربي بتوزيع التقارير قبل انعقاد الجلسة وتركيز النواب على نقاط الملاحظات، وذلك استثمارا للوقت، حيث إن بعض التقارير تلتهم الوقت في قراءتها، واستشهد العتيبي بتجربة مجلس الأمة في ذلك.



كما طالب العتيبي بالتواصل بين النواب ورئيس البرلمان عبدالرحمن العسومي عبر «زووم» وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة لإصدار البيانات عندما يكون هناك حدث بأي دولة عربية وبنفس وقت الحدث يصدر البيان، مما يؤكد تتضامن البرلمان العربي مع الدول العربية.



وذكر انه تم استعراض عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية، الخاصة بسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية إلى جانب مناقشة الجهود، التي يبذلها البرلمان العربي في إطار عمله التشريعي، ووضع القوانين التي تصب في صالح العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القوانين الاسترشادية، منها قانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني، واستعراض المسودة الأولية لخريطة طريق عمل الأطفال في المنطقة العربية.



بدوره، قال النائب أحمد لاري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي: إن البرلمان العربي وجه في هذا الصدد تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على ما يقدمه من تضحيات يومية وشهداء، داعيا الله عز وجل أن يفرّج عنهم وأن يكلل جهودهم بتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.



ولفت إلى إشادة بعض نواب البرلمان العربي خلال الجلسة العامة بدور رياضيين كويتيين ومنهم اللاعب الكويتي محمد العوضي في رفض مواجهة لاعبين يمثلون الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من بطولة دولية دعما للقضية الفلسطينية ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.



وعن موقف البرلمان من التصريحات الأوروبية الأخيرة عن الكويت، قال النائب لاري إن البرلمان العربي أصدر بيانا دان فيه التصريحات الأوروبية بشأن الأحكام القضائية في الكويت واعتبر تلك التصريحات تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.



وأوضح ان الإعدامات في الكويت تأتي تطبيقا لأحكام قضائية، مؤكدا أن المدانين ارتكبوا جرائم «هزت الرأي العام» وحصلوا على كل الفرص القانونية للدفاع عن أنفسهم.



وأوضح أن البرلمان العربي أصدر كذلك بيانا أعرب فيه عن تأييده وإشادته بجهود قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، مستنكرا الحملات المضادة التي تتعرض لها قطر الشقيقة.



ولفت إلى أن البرلمان وافق على إقامة مؤتمر للمرأة في أوزبكستان بتنظيم مشترك بين البرلمانين العربي والأوزبكي وسيناقش كل الجوانب المتعلقة بالمرأة فضلا عن إعداد جائزة للشخصيات العربية المتميزة في مختلف المجالات التربوية والاجتماعية.



من جانبه، أعرب نائب رئيس البرلمان العربي خليل العطية عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات المتاحة وفي مختلف المحافل.



وقال العطية إن «الكويت دائما ما تسطر ملحمة جديدة من البطولة في دعم فلسطين ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرياضة».



وأشار في هذا الصدد إلى «رفض اللاعب الكويتي محمد العوضي مواجهة لاعب الكيان الصهيوني وانسحابه من بطولة دولية كبرى».



وأكد نائب رئيس البرلمان العربي أن ما تقوم به الكويت تجاه القضية الفلسطينية محل احترام وتقدير.