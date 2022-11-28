ما وسائل الوزارات لمراقبة وضبط تنظيم تلك الفعاليات؟



وجه النائب حمد العبيد سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كالتالي:



جبل المجتمع الكويتي منذ الأزل على قيم وأخلاق وعادات منبعها الدين وشريعة الله الغراء، لكن زادت في الآونة الاخيرة ظاهرة تنظيم عدد من الجهات والمؤسسات لاسيما غير الحكومية لفعاليات رياضية مثل (الماراثونات) وتتضمن ما لا يراعي عادات وقيم المجتمع الكويتي، فتكون مدعاة للاختلاط المنهي عنه شرعا بين المشاركين من النساء والرجال.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل تقام تلك الفعاليات المختلطة (الماراثونات) بموافقة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المعنية بتنظيم مثل هذه الفعاليات؟



2 - ما الضوابط التي تحكم تنظيم مثل هذه الفعاليات؟ وهل تتضمن ما يراعي عادات وقيم المجتمع الكويتي دون الاختلاط المنهي عنه شرعا؟ (مع تزويدي بصورة ضوئية منها ان وجدت).



3 - ما الوسائل المتاحة للوزارات والجهات المعنية لمراقبة وضبط تنظيم تلك الفعاليات بما يضمن التزامها بالضوابط الشرعية للاختلاط؟ مع تزويدي باللوائح والأحكام الصادرة في هذا الشأن.