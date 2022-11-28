

قدم ٢٢ نائبا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية مع شركة إيرباص الفرنسية وعقد طائرات اليوروفايتر مع شركة لوناردو الإيطالية.



ونص الطلب على ما يلي: نظرا للواجب المنوط بنائب مجلس الأمة وبرا بقسمه وحفاظا على مقدرات البلد والمال العام، ونظرا لوجود تكليف من قبل مجلس الأمة لديوان المحاسبة بشأن فحص عقد طائرات الكاراكال العمودية في عام 2018، وعقد طائرات اليوروفايتر في عام 2021، وإيداع التقارير لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، نطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ثلاثية للتقريرين تكون مدتها 3 أشهر على النحو التالي:



1- عقد طائرات الكاراكال الفرنسية مع شركة إيرباص الفرنسية: ولما شابت تلك الصفقة من مشاكل فنية واعتراف شركة إيرباص الفرنسية بشكل رسمي بتقديم عمولة.



2- عقد طائرات اليوروفايتر مع شركة لوناردو الإيطالية: ولما شابت تلك الصفقة من ملاحظات ومخالفات ذكرها ديوان المحاسبة. والنواب مقدمو الطلب هم: عادل الدمخي ومهلهل المضف ود.عبدالعزيز الصقعبي وشعيب شعبان وشعيب المويزري وحمد المدلج وعبدالله فهاد وثامر السويط ومهند الساير وخالد العتيبي وحمد العبيد ومحمد براك المطير ود.مبارك الطشة وعبدالله الأنبعي ومرزوق الحبيني ود.عبدالكريم الكندري، وعبدالله المضف وعبدالوهاب العيسى وعالية الخالد وسعود العصفور وأسامة الزيد وأ.د.حمد المطر.