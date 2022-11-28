المطلقة طلاقاً بائناً والأرملة التي ليس لها نصيب في حصة سكنية والبالغة 45 عاماً ولم تتزوج والمتزوجة من غير كويتي



قدم النائب ثامر السويط اقتراحا لمنح المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والأرملة التي ليس لها نصيب في حصة سكنية، والمرأة التي بلغت سن الخامسة والأربعين وما فوق ولم تتزوج، وكذلك المرأة المتزوجة من غير كويتي الحق في تقديم طلب رعاية سكنية وتخصيص وحدة سكنية وبدل إيجار شهري لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتوفر لها الدولة بدائل سكنية مؤقتة لحين ضمان استقرارها في سكن خاص ومستقل لها.



وعلل السويط اقتراحه نظرا لما تمثله المرأة من أهمية في المجتمع ولكونها متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات، ولحمايتها ودعم حقوقها المدنية وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لها، ولكونها تتطلب رعاية خاصة واهتماما من الجهات الحكومية خاصة عندما تفقد معيلها أو ولي أمرها أو أسرتها أو تنفصل عن زوجها، الأمر الذي يستوجب حمايتها وضمان سبل العيش الكريم لها واستقرار حياتها.