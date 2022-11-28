وجهت النائب عالية الخالد سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد جاء كالتالي:



نشرت جريدة القبس تقريرا صحافيا في تاريخ 19 نوفمبر 2022 بعنوان «50% من رأسمال شركة الدرة للعمالة.. تبخرت»، ونظرا للاخبار والمعلومات المتداولة في الآونة الأخيرة عن الشركة المذكورة ومجلس إدارتها، والإدارة التنفيذية لها، وطبيعتها والجدوى الاقتصادية منها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل حققت شركة الدرة للعمالة المنزلية الهدف المرجو من إنشائها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتقارير المؤيدة لذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر أسباب ذلك.



2 ـ كم قيمة الربح او الخسارة التي حققتها الشركة لكل سنوات عملها منذ تاريخ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ كما يرجى تزويدي بأسباب الربح او الخسارة لكل سنة من سنوات عملها.



3 ـ كشف مفصل من مكافآت أعضاء مجلس الادارة منذ تاريخ إنشاء الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان أسباب منح هذه المكافآت، والوضع المالي للشركة من حيث الربح والخسارة.



4 ـ هل منح أعضاء مجلس الإدارة المبطلة عضويتهم مكافأة مالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات والكتب الصادرة للمطالبة برد المكافآت والاجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت في ذلك.



5 ـ هل تسلم اي من اعضاء مجلس الادارة منذ تاريخ انشاء الشركة سيارة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بكشف مفصل عن السيارات المسلمة لأعضاء مجلس الادارة وقيمة كل عقد، وقيمة الاصلاحات والمخالفات التي كبدت المال العام ان وجدت، والاساس القانوني والاداري لتسليم السيارات.



6 ـ كشف بعدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في الشركة.



7 ـ هل التزمت الشركة بهامش الربح المقدر بنسبة 10% المحدد في النظام الاساسي للشركة؟ اذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تحديد أسباب ذلك والسند القانوني.



8 ـ هل تقاضت الشركة مبالغ مالية من العملاء خلاف التكاليف الاساسية وهامش الربح المحدد بنسبة 10%؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى ذكر الاساس القانوني والاداري لهذه المبالغ.



كما وجهت الخالد سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض جاء كالتالي: نشرت جريدة القبس تقريرا صحافيا في تاريخ 19 نوفمبر 2022 بعنوان (50% من رأسمال الشركة الدرة للعمالة... تبخرت) ونظرا للاخبار والمعلومات المتداولة في الآونة الاخيرة عن الشركة المذكورة ومجلس ادارتها، والادارة التنفيذية لها، وطبيعتها والجدوى الاقتصادية منها.



لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم تبلغ قيمة الاستقدام؟ مع تزويدي بعدد العمالة التي تم استقدامها من خلال الشركة.،



2 ـ ما قيمة ادنى عقد استقدام؟ وما قيمة أعلى عقد استقدام؟ مع تزويدي بالتكاليف التفصيلية لعقود الاستقدام.