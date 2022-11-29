شريف حمدي



قفزت قيمة تعاملات كبار الملاك في أسهم الشركات المدرجة ب‍البورصة الكويتية خلال تداولات شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1825%، إذ بلغت القيمة 375 مليون دينار مقارنة مع حجم التعاملات في أكتوبر من العام الماضي بحجم تعاملات 19.5 مليون دينار.



وطغت العمليات البيعية على تعاملات الكبار بالبورصة والتي تنوعت ما بين بيع وشراء واستحواذ وتخارج وتغيير في الملكية، من شركات إما بالكامل أو بنسب متفاوتة لتصبح أقل من 5%، على اسهم العديد من الشركات الموزعة على قطاعات السوق.



وبدا ان السبب في توجه القيمة شبه بالكامل لعمليات البيع يرجع لعملية نفذتها المؤسسة العامة لشؤون القصر على أسهم «بيتك»، إذ باعت 3.2% من أسهمها المملوكة في بيتك بقيمة 327.7 مليون دينار تشكل 87% من إجمالي قيمة العمليات خلال أكتوبر الماضي.



ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات أكتوبر الماضي تبين ما يلي:



٭ نفذ كبار الملاك 16 عملية متنوعة على أسهم 10 شركات مدرجة خلال أكتوبر الماضي.



٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على اسهم 4 شركات مدرجة بواقع 4 عمليات، وكانت بقيمة إجمالية 374.9 مليون دينار تشكل 99.9% من الإجمالي.



٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على أسهم 3 شركات من خلال 3 عمليات، وبلغت قيمتها الإجمالية 430 ألف دينار تشكل 0.1% من الإجمالي.



٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات بدخول مستثمرين في قائمة الكبار على 4 شركات من خلال 4 عمليات، أبرزها دخول شركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» على بنك أهلي متحد البحرين ليصبح أكبر الملاك بنسبة 97.3%، فيما تم دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعتها (صندوق فيرست اوف شور) على «بيتك» لتصبح المؤسسة ضمن كبار الملاك بنسبة 9.2% كثاني اكبر الملاك بعد الهيئة العامة للاستثمار المالكة 16.8%.



٭ ومن ابرز عمليات الدخول لزيادة الملكيات خلال أكتوبر الماضي، كان دخول شركة الفتوح القابضة على شركة القرين للبتروكيماويات لتصبح ملكيتها 17.3%، علما أن شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، استكملت صفقة الاندماج عن طريق الضم مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية قبل أيام.



٭ في المقابل، تم التخارج من أسهم شركتين خلال أكتوبر الماضي، وأبرزها تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بنك أهلي متحد البحرين ليخرج من قائمة كبار الملاك بعد ان كانت نسبة ملكية المؤسسة 18.7%، تليها عملية تخارج الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالبحرين من أهلي متحد ايضا وكانت نسبة الملكية 10.02%، كما تم تخارج الشيخ سالم صباح الناصر الصباح من البنك المستحوذ عليه ليخرج من قائمة كبار الملاك بعد ان كان يملك 5.5%، كما تخارجت شركة التمدين الاستثمارية ومجموعتها (شركة وفرة القابضة) من البنك البحريني بعد ان كانت نسبة ملكيتها 5.8%.