أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» عن ان مؤسسة البترول الكويتية وجهت الشركات النفطية إلى إعادة اعتماد كشوف العاملين المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية النقدية وتعديل قيمة المكافأة على أن تكون طبقا للرواتب من تاريخ 31/5/2020.



وقالت المصادر ان تعليمات مؤسسة البترول الجديدة لحصر قيمة المكافأة لن تضمن تغيير أعداد المرشحين مسبقا ولا تغيير في أعداد الأيام.



ووفقا للتعليمات الجديدة فإن الشركات النفطية ستقوم بإعداد كشوف المرشحين، وذلك للاعتماد من قبل رؤساء الفرق ومديري المجموعات ونواب الرئيس التنفيذي ومن ثم الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك حسب الاعتمادات المطلوبة وإرسالها إلى فريق عمل دراسات الموارد البشرية وإدارة الرواتب قبل تاريخ 30 نوفمبر الجاري (غدا).



وتأتي تلك التعديلات بعد قرار مجلس الوزراء رقم 1114 المتخذ في اجتماعه رقم 45-3/2022 المتضمن الموافقة على شمول العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لمكافأة الصفوف الأمامية النقدية فقط، وذلك حسب الآلية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 686 في اجتماعه رقم 3 لعام 2020.