وقّعت شركة العقارات المتحدة، إحدى كبرى الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأسترالية، إحدى أوائل الجامعات الخاصة في الكويت، وذلك امس، حيث اتفق الطرفان بشكل متبادل، بموجب مذكرة التفاهم، على تطوير علاقة عمل تعاونية بشأن برامج الجامعة الأسترالية تتمثل في بناء تحالف مستدام ومتين يتوافق مع قيم الطرفين وأهدافهما الإستراتيجية.



وتتضمن الاتفاقية مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل من الموقعين على المذكرة، بما في ذلك توفير الفرص لطلاب الدبلوم والبكالوريوس في الجامعة الأسترالية للحصول على تدريب ميداني وتدريب داخلي في شركة العقارات المتحدة أو الشركات التابعة لها، واستضافة شركة العقارات المتحدة لمتحدثين دوليين ومحليين في فعاليات الجامعة الأسترالية، والتي ستمنح من خلالها شركة العقارات المتحدة الفرصة لتسويق عروضها المختلفة.

كما يندرج تحت مظلة الاتفاقية استضافة ممثل من شركة العقارات المتحدة في المجلس الاستشاري الصناعي للجامعة خلال العام الدراسي، وكذلك التعاون بين شركة العقارات المتحدة والجامعة الأسترالية في المشاريع البحثية التي من شأنها أن تفيد الجامعة الأسترالية وتدعم رؤية الكويت 2035.



بالإضافة الى تنظيم دورات تدريبية مشتركة لخريجي الجامعة الأسترالية الجدد، بالإضافة إلى دورات تدريبية لموظفي شركة العقارات المتحدة يتولى تقديمها أساتذة الجامعة بالتنسيق مع قسم التدريب المؤسسي في الجامعة الأسترالية، هذا بالإضافة الى العديد من القضايا والفعاليات الأخرى.



وفي معرض حديثه عن الاتفاقية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا: «تأتي هذه المبادرة انسجاما مع أهداف شركة العقارات المتحدة على صعيد المسؤولية الاجتماعية والمتمثلة في تعزيز تواصلنا مع مختلف أطياف المجتمع وتطوير قدرات الشباب في الكويت.

ونحن ننظر إلى فرصة العمل هذه جنبا إلى جنب مع مؤسسة مرموقة مثل الجامعة الأسترالية بالكثير من الاعتزاز والفخر، وكلنا أمل بأن تسفر هذه الشراكة عن الكثير من النتائج الإيجابية ليس فقط لشركة العقارات المتحدة والجامعة الأسترالية، بل وأيضا لمستقبل بلادنا».



من جانبه، قال عميد كلية الهندسة - والأستاذ المشارك بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونيات - في الجامعة الأسترالية د.محمد عبدالنبي: «نحن سعداء في كلية الهندسة وبالنيابة عن الجامعة الأسترالية بشراكتنا مع شركة العقارات المتحدة، فلطالما عرفنا في كلية الهندسة بتاريخنا الطويل في خدمة القطاع من خلال المبادرات التي تثري تجارب الطلاب.

ونتطلع حتما إلى شراكات طويلة وناجحة من التعاون المتبادل والبناء مع شركة العقارات المتحدة وتقديم فرص لطلابنا من خلال تجارب الحياة الواقعية».