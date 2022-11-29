أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادرها المطلعة ان شركة نفط الكويت تلقت العروض المالية لمشروع صيانة ودعم تشغيل مرافق الغاز في شمال وغرب الكويت وذلك من قبل 6 شركات محلية.

وفي التفاصيل، قالت المصادر ان اقل العروض المالية جاء بقيمة اجمالية تبلغ 46.3 مليون دينار.

وأضافت المصادر ان العقد يهدف الى تعظيم قيمة أصول مجموعة عمليات الغاز وصيانة المنشآت وذلك لضمان إمداد المستهلكين بالكميات المستهدفة من الغاز والغاز المكثف واحتياجات الوقود المتداولة من خلال مجموعة من العمليات وبرامج الصيانة الفعالة مع التركيز بقوة على اشتراطات الصحة والسلامة والأمن والبيئة.