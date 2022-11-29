ذكر المدير الفني للمنتخب القطري فيليكس سانشيز أن «العنابي» سيواجه دائما صعوبة في مواجهة فريق بمستوى المنتخب الهولندي، وقال: «إن منتخب قطر بذل كل ما في وسعه لينافس بقوة من أجل الصعود لدور الـ 16، وقد وقعنا في مجموعة صعبة للغاية لأنها تضم منتخبات قوية جدا من الجانب الفني والجانب البدني، ولقد نافسنا بقوة وكانت مجموعة صعبة وفي النهاية الحظ لم يحالفنا».

وشدد فيليكس سانشيز على أن «العنابي» سينافس على أعلى المستويات من أجل إسعاد الجماهير القطرية، وواثق من تقديم الفريق أداء مميزا أمام «الطواحين» في الجولة الأخيرة، وقال: «هدفنا أن نكون على مستوى المنافسة حتى لو لم تكن لدينا فرصة للتأهل للدور القادم».

إلى ذلك، يشارك في نسخة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ثالث أكبر مدرب سنا في تاريخ المونديال، وهو لويس فان غال المدير الفني للمنتخب الهولندي.

وبحسب موقع «ستاتيستا» للإحصائيات، يعد أوتو ريهاغل أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم، حيث كان يبلغ من العمر 71 عاما و317 يوما عندما قاد اليونان إلى مباراتها الأولى في كأس العالم 2010، حيث خرجت من دور المجموعات وقتها.