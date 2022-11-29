قدم أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي لكرة القدم التهنئة للمنتخب المغربي على الفوز الثمين الذي حققه على نظيره البلجيكي 2-0 الأحد، مؤكدا أن الانتصار قد يشكل مصدر إلهام لفريقه في مواجهة الإكوادور اليوم، وقال في مؤتمر صحافي عقد أمس: «حقق المغرب انتصارا جميلا في مواجهة بلجيكا، وهذا بالطبع يمكن أن يشكل مصدر إلهام بالنسبة لنا، أود أن أهنئ المنتخب المغربي وجميع لاعبيه على ما حققوه».

وعن توقعاته للمباراة أمام منتخب الإكوادور، قال سيسيه: «علينا أن نحقق الفوز إذا أردنا أن نواصل رحلتنا في هذه المغامرة، نحن على أتم استعداد ونتمنى أن نكون قادرين على تحقيق الفوز»، مضيفا نحن نتعامل مع الضغوط، وأحيانا ما تكون الضغوط مفيدة، نحن نعمل ونجتهد في كل يوم، وأحرص على التواصل مع اللاعبين إلى جانب التدريبات، وندرك أننا إذا خسرنا فسنعود مبكرا إلى وطننا، لافتا إلى أن كرة القدم ليست حربا، ولن يموت أحد في هذه المعركة، لكنها مباراة حاسمة، هذه حقيقة، إنها مباراة مهمة لهذا الجيل الحاضر في مونديال 2022، نحن بشكل عام نقدم أداء رائعا وتقضي خطتنا بأن نواصل المسيرة في هذه الرحلة.