الأخضر السعودي «الحصان الأسود».. وقطر أبدعت في كل شيء

جوائز الأفضل ستذهب إلى نيمار ومبابي وبيكر.. والهداف ريتشارليسون



هادي العنزي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» لكرة القدم فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.



«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب منتخبنا الوطني ونادي القادسية فهد الأنصاري، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



في توقعاتك.. من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



٭ عن المجموعة الأولى: الإكوادور وهولندا، وعن المجموعة الثانية: إيران وإنجلترا، والمجموعة الثالثة: السعودية وپولندا، والمجموعة الرابعة: فرنسا والدنمارك، والمجموعة الخامسة: إسبانيا واليابان، فيما سيتأهل عن المجموعة السادسة: كرواتيا والمغرب، والمجموعة السابعة: البرازيل وسويسرا، والمجموعة الثامنة: البرتغال والأوروغواي. وعليه أتوقع خروجا مبكرا للأرجنتين، وألمانيا، وبلجيكا.



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ الأخضر السعودي قدم أداء فنيا رفيعا، وفاجأ الكثيرين لعبا ونتيجة، فهو بحق المفاجأة السارة في البطولة.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ التوقع صعب للفرق الأربعة في الدور قبل النهائي، ولكن الكفة تميل للبرازيل، وفرنسا، وهولندا، والبرتغال.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ بطل النسخة 2022 سيكون منتخب البرازيل، لكونه يضم العديد من النجوم في مختلف المراكز، ولا يعتمد على لاعب بعينه، وهو الأوفر حظا، والفريق يمتاز بحسن التنظيم، وتوافر البدلاء، والانسجام بين اللاعبين، وأغلب هذه العناصر غير متوافرة في أغلب الفرق المشاركة في البطولة.



منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ فريقي المفضل البرازيل، وأتمنى ظهور الأخضر السعودي بأفضل مستوى، وهو بالفعل قدم مستويات مشرفة ومتطورة، وقدم أداء رفيعا أمام الأرجنتين، وحقق فوزا مستحقا، ولم يكن يستحق الخسارة من پولندا، وأظهر روحا عالية في الشوط الثاني تحديدا، وفي المجمل لم نشاهد فريقا عربيا بهذا المستوى.



من تتوقع ان يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ المنتخب السعودي سيكون الحصان الأسود، عطفا على الأداء الذي قدمه وما سيقدمه في الجولات المقبلة.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ الفرصة سانحة لأن يكون البرازيلي نيمار هو نجم المونديال.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ الفرنسي كيليان مبابي سيحصل على جائزة أفضل لاعب واعد.



وجائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ حارس البرازيل أليسون بيكر.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ البرازيلي ريتشارليسون.



هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ لا يمكن استبعاد النجمين رونالدو وميسي من ظهور متميز على قدر الحدث الكروي الكبير، وسيكون لهما دور مؤثر مع منتخبي بلادهما.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ افتقدنا تواجد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، وكذلك الحال بالنسبة للمنتخب الإيطالي.



المنتخبات العربية (السعودية ـ تونس ـ المغرب) ما توقعاتك لها في البطولة؟ ومن تتوقع ان يتأهل للدور الثاني؟



٭ الأقرب للتأهل إلى الدور الثاني منتخبا السعودية والمغرب، عطفا على الأداء الجيد الذي ظهرا به في البطولة.



كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ قدمت قطر صورة مشرفة ومثالية في التنظيم والافتتاح، وقدمت العديد من الرسائل الإنسانية والرياضية السامية، وأظهر الدين الإسلامي بأفضل صورة ممكنة، ويكفينا فخرا انطلاق كأس العالم بآيات من الذكر الحكيم، فضلا عن المنشآت الرياضية العالمية الحديثة، والبنية التحتية، التي هيأت جميع سبل الراحة لجميع زوار قطر من منتخبات ومشجعين.