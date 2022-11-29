قال المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت إن فيل فودن لديه دور كبير كي يلعبه في حملة الفريق ببطولة كأس العالم، مضيفا: «نعتزم التواجد هنا لأطول فترة ممكنة، وهو لاعب نعلق عليه آمالا كبيرة، وهو سيلعب دورا كبيرا».



وشارك لاعب خط وسط مانشستر سيتي لمدة 19 دقيقة فقط في قطر في أول مباراتين للمنتخب الإنجليزي.



وكانت هناك مطالبات واسعة النطاق للاستعانة بفودن، حيث تعرض ساوثغيت لانتقادات لعدم الاستعانة به في الوقت الذي كان الفريق يعاني لصنع فرص أمام أميركا والتي انتهت بالتعادل السلبي.



وأكد ساوثغيت أن بإمكانه أن يملأ العديد من المراكز. وأضاف: «لا توجد لدينا أي مشكلة مع فيل».



وأردف: «في سبتمبر لعب أساسيا في مباراتينا. دفعنا به في المباراة أمام إيران. وقررنا الإبقاء على الفريق نفسه (أمام أميركا)، وشعرنا بأن التغييرات تحتاج لأن تكون مختلفة قليلا بسبب سير المباراة مع أميركا».



وأكد: «يمكنه اللعب في مركز الجناح. ويمكنه أن يلعب مهاجما وهميا، ويمكنه أن يلعب خلف المهاجم - لا يلعب في هذا المركز كثيرا مع فريقه».



وأردف: «إنه لاعب مرن. يعمل بكد من أجل الفريق، وبالطبع لديه قدرات فنية مذهلة».