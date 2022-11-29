قالت النائبة عالية الخالد: إن صح خبر طلب وزارة الداخلية إلغاء ماراثون بنك الكويت الوطني بحجة الاختلاط ووجود موسيقى، فإنني أستغرب وأستنكر هذا الطلب من «الداخلية».

وأضافت: أنوه بأن الفعاليات والتجمعات الرياضية لها أهدافها الصحية والمجتمعية وتوطيد العلاقات بين أفراد المجتمع، بالإضافة الى الترويحية التي تخفف من الضغوط النفسية التي يمر بها المواطن والمقيم.



وزادت: ممارسة الوصاية بحجة الدين عبارة عن استغلال سيئ له ولا توجد له حجة دامغة، فالأخلاق نهج تربى عليه كل الكويتيين وهذا نهجهم.



وقالت: على وزارة الداخلية تطبيق القانون بالإيجاب وعدم ممارسة التسلط خوفا من استجواب او تهديد، فإن كنا اليوم نريد الإصلاح والتطور فهذا النهج لا يخدم الرؤية المأمولة التي أعلن عنها صاحب السمو وسمو ولي العهد بخطابهما.