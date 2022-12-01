أكد رئيس وفد الكويت الى اعمال الدورة الـ 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.مطلق العتيبي أن الكويت لديها «تجارب جيدة» للاستفادة من المياه فيما يجري التوسع في إقامة مخازن المياه التي تكفي عددا من الشهور وبنصيب فرد عادل على مستوى البلاد.



جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» في ختام اعمال الدورة.



ولفت م.العتيبي الى ان الكويت لديها مخازن لتخزين مياه الأمطار موزعة في انحاء البلاد، مشيرا إلى ان هناك «تجربة جيدة» بدأت في منطقة المطلاع السكنية واخرى في مدينة صباح الأحمد السكنية بالتعاون مع هيئة الطرق والوزارات المختصة، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء والماء في الكويت داعمة لهذه الجهود وكذلك وزارة الاشغال التي «ابدعت» في مصانع اعادة تكرير مياه المجاري «لتصبح مياه ثلاثية أو رباعية التكرير» تفيد في الزراعة والري والزراعات التجميلية والنباتية.



وأوضح ان هذا الامر «سيخفف استهلاك المياه العذبة ويزيد من نصيب الفرد والقيمة التخزينية في مخازن المياه الموجودة في الكويت».



وذكر ان مشاركته في اعمال المجلس الوزاري العربي للمياه نيابة عن وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز وذلك بغية تبادل الخبرات مع الدول العربية في مجالات تخزين وترشيد المياه وتوزيعها بشكل عادل في الدول العربية.



وأوضح أن هناك دولا عربية تعاني من مشكلة شح المياه ولذلك بادر المجلس الوزاري العربي للمياه من خلال اللجان المختصة وكذلك جامعة الدول العربية بإقامة العديد من الورش والاجتماعات سعيا لايجاد حلول وتبادلها بين الدول العربية.



وأضاف م.العتيبي أن المملكة العربية السعودية عرضت خلال الدورة تجربتها وكذلك دولة الامارات ودولة فلسطين بشأن طرق الاستفادة من مياه الأمطار.



وعن رؤية الكويت ازاء تحقيق الأمن المائي العربي، أكد الالتزام بما قامت به الدول العربية إزاء تخزين المياه والاستفادة من المصادر الطبيعية للمياه وعدم صرف المياه الجوفية في بعض الاراضي وتركها للطوارئ عند الحاجة، مشيرا في هذا السياق الى استخدام مثل هذه المياه في حال تأثر محطات التحلية لأي سبب كان كهربائيا او صحيا فضلا عن العوامل المؤثرة مثل المد والجزر والتلوث الذي يأتي من السفن وغيرها.



وأوضح م.العتيبي أن المؤتمر اوصى في هذا الاطار بأن تكون هناك رقابة على ملوثات السفن التي تعبر في الخليج العربي نظرا لكثرتها وكذلك بالنسبة لباقي الدول العربية.



وحول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدول العربية والمشاركين في المؤتمر العربي الرابع للمياه لدعم قطاع المياه في فلسطين في مواجهة سرقة الاحتلال الاسرائيلي للمياه هناك وموقف الكويت، قال: ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كان ولايزال يدعم الدول العربية والنامية والمحتاجة للمساعدة في العمليات التنموية لاسيما ما يتعلق بالمياه.



ولفت الى ما ذكره احد المشاركين من دولة فلسطين بالاجتماع بشأن دعم الصندوق الكويتي بلاده من خلال المساهمة في تخزين المياه وترشيد استخدامها واعادة توزيعها على المزارعين الفلسطينيين.



وتضمن جدول اعمال دورة المجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة ليبيا عدة بنود تناولت مختلف جوانب العمل العربي المشترك فيما يتعلق بالمياه وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.



كما تضمن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه وكذلك التحضير العربي للمنتدى العالمي العاشر للمياه في اندونيسيا 2023 والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة والمبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.



وتضمن جدول الأعمال كذلك بندا حول ممارسات سلطة الاحتلال الاسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقشة سبل تطوير قطاع المياه في فلسطين وغيرها.