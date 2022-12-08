أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن الحماية من الإشعاعات النووية، حيث تضمن الاقتراح إنشاء ملاجئ ذات مواصفات عالمية حديثة مستدامة تخدم جميع محافظات الكويت بما يتوافق مع المخطط الهيكلي للدولة، مع تخصيص مساحات أراض لتكون ملاجئ ضد الحروب النووية وتحمي الشعب الكويتي من التلوث الإشعاعي وتكون موزعة بشكل مدروس ويتم الإعلان عنها والتوعية بطريقة استخدامها بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات ذات الصلة.



وتضمن الاقتراح ان تكون الملاجئ ذات مواصفات عالمية من ضمن إصدار ترخيص المبنى، وذلك في المباني الجديدة الاستثمارية او التجارية وغيرها بحيث يتم تخصيص نسبة معينة من مساحة المبنى كملاجئ للحروب النووية بمواصفات عالمية، من أبرزها التدريع وأساليب وتقنيات التهوية.



وقال كمال ان اللجنة أعادت إلى الجهاز التنفيذي طلب الموافقة النهائية على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة بالقطعة 9 بمنطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير، وذلك لتغيير موقع محول الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء. وبين أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة، وتمت إحالة الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن ضم جزء من الساحة الخلفية المجاورة لقسيمته بمنطقة حولي 66 قسيمة 8 إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وذكر ان اللجنة وافقت على طلب صاحب العلاقة إضافة الأرض العائدة للدولة والملاصقة للقسيمة بمنطقة المنقف قطعة 54.