بشرى شعبان



أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، أسماء 35 فائزا بمسابقات جائزة البغلي للابن البار وأبناء الكويت البررة في نسختها السادسة عشرة على التوالي، مشيرة إلى أنه سيتم تكريم الفائزين يوم 19 الجاري تحت رعاية وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي في قاعة البركة.



وخلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأول في فندق كراون بلازا لإعلان أسماء الفائزين في فئات المسابقة السبع وترتيبات الحفل الختامي للجائزة عن العام الحالي 2022، أكد رئيس المبرة وراعي الجائزة إبراهيم طاهر البغلي، أهمية تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن وبر الوطن في المساهمة بتأصيل الأمن الاجتماعي.



وبينما ثمن البغلي إجراءات وزارة الشؤون لتعزيز العمل الخيري وترسيخ مكانة الكويت في العمل الإنساني. كشف أنه سيتم تكريم 22 شخصية من أبناء الكويت البررة خلال الحفل الختامي لفعاليات الجائزة.



تطرق إلى أهم الفعاليات والأنشطة التي نفذتها جائزة البغلي للابن البار خلال العام الحالي 2022، مبينا أنها اشتملت على عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن بدء فعاليات الجائزة، وتنظيم مسابقات البغلي للابن البار 7 فئات مختلفة بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، فبالإضافة إلى المسابقة الأم «الابن البار»، تم أيضا تنظيم مسابقة لفن الكاريكاتير بالتنسيق مع جمعية الكاريكاتير الكويتية، وتنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة وزارة التربية، وتنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للكشافة مع جمعية الكشافة الكويتية، وتنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للمرشدات مع جمعية المرشدات الكويتية.



كما تضمنت الفعاليات تنظيم احتفال لتكريم الوالدين وأبنائهم بمناسبة اليوم العالمي للوالدين بتاريخ 1/6/2022، واحتفال لتكريم الأرامل وأبنائهم بمناسبة اليوم العالمي للأرامل بتاريخ 23/6/2022، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات يوم العمل التطوعي لرعاية وخدمة المسنين، وملتقى الأجيال الثالث عشر.



وأعرب البغلي عن بالغ سعادته لاستمراره في رعايته الجائزة طوال 16 عاما، مؤكدا أن هذا الأمر وضعه أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل له حافزا لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف المبرة في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي، لتعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع. وهنأ الفائزين في مسابقات الجائزة وأبناء الكويت البررة لعام 2022 على ما بذلوه من جهود ساهمت في دعم العمل الاجتماعي والتطوعي والإنساني، معربا عن شكره لرئيس اللجنة العليا للجائزة ورؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لدعمهم لعمل وفعاليات الجائزة، متمنيا أن يستمر اللقاء معهم دائما وأبدا في حب وطننا الأم الكويت. وتوجه البغلي بالشكر لكل من ساهم في رعاية ونشر رسالة الجائزة أفرادا ومؤسسات، لاسيما وزيرة الشؤون الاجتماعية وقيادييها، والشكر موصول لوسائل الصحافة والإعلام وجمعيات النفع العام والمبرات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمتطوعين الذين ساهموا في توفير الدعم المعنوي والإعلامي للجائزة منذ انطلاقتها.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن، أن مسابقات الجائزة المختلفة شهدت تنافسا كبيرا لهذا العام بين 225 متسابقا انطبقت عليهم شروط الترشيح من أصل عدد كبير من المشاركين، مضيفا أنه تم تقييم وتحكيم الأعمال من قبل كوادر متخصصة كل في مجاله وفق معايير محددة لكل مسابقة، حيث سيحصل الفائزون على مبالغ مادية ومجسم الابن البار الذهبي أو الفضي حسب المركز الفائز بالإضافة إلى شهادة تقديرية معتمدة من رئيس مجلس إدارة المبرة. وأوضح حسن أن القائمين على الجائزة يحرصون دائما على استحداث المسابقات والفعاليات والبرامج والأنشطة في كل عام.