اعلنت جامعة الكويت أن لجنة تسلّم اعمال المقاولات والأعمال الانشائية (المشاريع الكبرى) بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على التسلّم الابتدائي الجزئي رقم (3) لمبنى مركز المؤتمرات وقاعة الاحتفالات ضمن حزمة الأعمال الخاصة بمشروع المباني الإدارية في مدينة صباح السالم الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اعضاء اللجنة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022 في مقر البرنامج الانشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وذكرت القائم بأعمال أمين عام الجامعة د.هدى محمود أن لجنة التسلم صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي للمرافق المذكورة في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد أن اطلعت على التقارير الفنية المعدة من إدارة الإنشاءات والصيانة حول التسلم الابتدائي لتلك الأعمال، وان اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع المشاريع المذكورة، مضيفة أن جامعة الكويت بهذه الخطوة تكون قد استكملت تسلّم جميع مكونات مشروع المباني الإدارية في مدينة صباح السالم الجامعية.



ويتكون مبنى مركز المؤتمرات من سردابين وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، على مساحة أرض تبلغ (11.344 مترا مربعا)، وبإجمالي مساحة بناء تبلغ (146.900 متر مربع)، والمركز عبارة عن ثلاثة مبان منفصلة (C، B، A) ويربط بينها منحدر للمشاة وتقع جميعها تحت سقف زجاجي، ويضم المبنى (A) قاعة مؤتمرات بطاقة استيعابية (1168) شخصا تبدأ من الطابق الأرضي وتنتهي بالطابق الثالث، بينما يضم المبنى (B) قاعة متعددة الأغراض إلى جانب قاعة مؤتمرات بطاقة استيعابية (546) شخصا تبدأ من الطابق الثاني وتنتهي بالطابق الثالث، ويضم المبنى (C) قاعات اجتماعات متعددة بالطابق الأرضي والأول، منها عدد (18) قاعة اجتماعات بسعة (12) شخصا، وعدد (2) قاعة بسعة (8) أشخاص، إلى جانب قاعة مؤتمرات بطاقة استيعابية (546) شخصا تبدأ من الطابق الثاني وتنتهي بالطابق الثالث.



ويتكون مبنى قاعة الاحتفالات التي يطلق عليها (الدانة) من سردابين وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وتقع على مساحة أرض تبلغ (9.500 متر مربع)، وبإجمالي مساحة بناء تبلغ (128.876 مترا مربعا)، ويتضمن المبنى مسرحا كبيرا بسعة (1426 متفرجا) من الطابق الأرضي وحتى الطابق الثالث، إضافة إلى استراحة أميرية بالطابق الأرضي، ومرافق أخرى مثل غرف لتبديل الملابس ومنطقة استقبال ديكورات العروض.



ومن الجدير بالذكر أن مشروع المباني الإدارية يضم (6) مكونات وهي مبنى الإدارة الجامعية ومركز المؤتمرات وقاعة الدانة للاحتفالات والمركز الثقافي والمكتبة المركزية ومركز الزوار.



وقد شارك في عضوية لجنة تسلّم اعمال المقاولات والأعمال الانشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من القائم بأعمال أمين عام الجامعة د.هدى محمود، والقائم بأعمال مدير البرنامج الانشائي بجامعة الكويت، د.محمد عبدالغني الملا، ومقرر اللجنة مدير ادارة الانشاءات والصيانة بالجامعة والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق م.حميدة الخالدي، ومساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية د.خالد الرشيد، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م.سعد المطيري، ومدير ادارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي عبدالصاحب احمد الصالح، وممثل وزارة الاشغال العامة م.سبيكة الزمامي.