بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر د.خالد بن محمد العطية وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.



وقد أعرب الوزير العلي في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لدولة قطر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه وعلى الشعب القطري الشقيق بالخير واليمن والبركات.