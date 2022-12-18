أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن المطيري قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي.



وجاء في القرار:



مادة أولى



يستبدل بنص المادة 4 من القرار رقم 12 لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته النص التالي:



يُشكل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أحد عشر عضوا، وذلك من التالية أسماؤهم:



٭ وزارة التربية - السيد/ فيصل عبدالله المقصيد - رئيسا



٭ ممثل جامعة الكويت - عميد شؤون الطلبة - عضوا



٭ ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - عميد شؤون الطلبة - عضوا



٭ ممثل وزارة التربية - عضوا



٭ ممثل وزارة الصحة - عضوا



٭ ممثلة الجامعات الخاصة - عضوا



٭ ممثل وزارة التربية - موجه عام التربية بنين - عضوا



٭ ممثل وزارة التربية - موجه عام بنات - عضوا



٭ ذوي الخبرة والاختصاص



٭ سلمان بدر سلمان المرشود - عضوا



٭ د.سلمان حسين حاجي - عضوا



٭ حصة عبدالعزيز الصانع - عضوا



مادة ثانية



على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.