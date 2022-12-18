أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن المطيري قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 4 من القرار رقم 12 لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته النص التالي:
يُشكل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أحد عشر عضوا، وذلك من التالية أسماؤهم:
٭ وزارة التربية - السيد/ فيصل عبدالله المقصيد - رئيسا
٭ ممثل جامعة الكويت - عميد شؤون الطلبة - عضوا
٭ ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - عميد شؤون الطلبة - عضوا
٭ ممثل وزارة التربية - عضوا
٭ ممثل وزارة الصحة - عضوا
٭ ممثلة الجامعات الخاصة - عضوا
٭ ممثل وزارة التربية - موجه عام التربية بنين - عضوا
٭ ممثل وزارة التربية - موجه عام بنات - عضوا
٭ ذوي الخبرة والاختصاص
٭ سلمان بدر سلمان المرشود - عضوا
٭ د.سلمان حسين حاجي - عضوا
٭ حصة عبدالعزيز الصانع - عضوا
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.