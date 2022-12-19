

أشاد سفير جمهورية بوتسوانا لدى البلاد أوغسطين نتشومي ماكنغوناتسوتلهي بالدور المميز والفعال للكويت في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيد الدولي. وقال لماكنغوناتسوتلهي لـ (كونا) عقب اجتماعه مع نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر انور الحساوي، إن زيارته للجمعية تأتي في إطار بحث التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. وثمن دور الكويت في تقديم المبادرات والمساعدات الإنسانية للدول التي تتعرض لكوارث طبيعية، مضيفا أن جهود الجمعية كبيرة وملموسة في مساعدة الشعوب المنكوبة فضلا عن إقامة المشاريع التي تسهم في تنمية المجتمعات الفقيرة ومد يد العون لجميع المحتاجين.



بدوره، أعرب الحساوي عن ترحيبه بزيارة السفير ماكنغوناتسوتلهي لمقر الجمعية للاطلاع على حجم المساعدات المقدمة للدولة الشقيقة والصديقة، مؤكدا حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في تقديم الدعم والمساندة اللازمين للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.