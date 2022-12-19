حكمت محكمة هولندية لصالح لاجئة سورية تريد لم شمل عائلتها الموجودة في السودان، مطالبة الحكومة بترتيب إجراءات سفرهم إلى هولندا.

وحكم القاضي في محكمة مدينة هارلم بأنه «لا يوجد أساس قانوني لإجراء لم شمل الأسرة الجديد من صفقة اللجوء الأخيرة». ووفقا للمحكمة، فإن إجراء لم شمل الأسرة الجديد الذي اتخذته الحكومة بهدف حل أزمة اللجوء «يتعارض مع قانون الأجانب الهولندي ومع حكمين في التوجيه الأوروبي لإعادة لم شمل الأسرة»، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية «إن أو إس».

وكانت اللاجئة السورية فخرية الملا عبيد (47 عاما) رفعت قضية لدى دائرة الهجرة والتجنيس IND حيث طلبت المرأة التي لديها ستة أطفال من القاضي أمرا قضائيا أوليا لأنه يتعين على أسرتها الانتظار حتى نهاية ابريل قبل السماح لهم بدخول هولندا وفقا لقرار صادر عن «IND».

وقضت المحكمة بأن مصلحة لم شمل الأم والأطفال القصر «تفوق اهتمام وزير الدولة للهجرة واللجوء بمعالجة أزمة استقبال طالبي اللجوء». وقال القاضي إنه «يجب على السفارة الهولندية في السودان، حيث تقيم عائلة المرأة، ترتيب الأمر للسماح للأسرة بالحضور إلى هولندا».