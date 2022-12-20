أظهرت بيانات حكومية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت ارتفع بنسبة 3.18% في شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، كما أظهرت البيانات التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.24%، على أساس شهري.

وقالت إن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 6.74% مقارنة بالشهر ذاته من 2021، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة 0.15% على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بنسبة 5.23% كما ارتفعت أسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 2.16% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» بنسبة 1.70%.

وبينت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بنسبة 2.38% في حين سجلت أسعار مجموعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 2.89% في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وأشارت الإحصاء إلى أن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 0.67%على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 3.39% في حين أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 0.40%.

وأضافت أن أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 2.33% في حين ارتفعت أسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 2.84%.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.