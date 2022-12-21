دارين العلي



نبهت الهيئة العامة للبيئة مرتادي البر سواء لإقامة مخيمات او للتنزه مع اقتراب موسم عطلة الأعياد ورأس السنة لعدم الإضرار بالتربة ما يعرضهم للمساءلة القانونية.



وقالت مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة شيخة الإبراهيم، ان القانون البيئي يحظر في مواده وتحديدا المادة 40 منه على من يرتاد المناطق البرية بقصد اقامة المخيمات او لأي غرض آخر القيام بنشاط من شأنه الاضرار بالتربة او التأثير على خواصها الطبيعية او تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الانتاجية.



وأوضحت، في تصريح لـ «الأنباء»، ان اللائحة التنفيذية حددت الاشتراطات والمعايير الواجب اتباعها لتنفيذ هذا القانون، لافتة إلى انها لحظت الأنشطة التي تعتبر ضارة للتربة ومنها طمر النفايات سواء السائلة او الصلبة واستخدام الاسفلت على التربة.



ودعت الابراهيم الى استقبال العام الجديد بتشجير المناطق البرية بدلا من الإضرار بالتربة، مؤكدة ان الهيئة مستمرة بتسيير حملات تفتيشية بشكل دوري للكشف على المخالفات ومطابقة المعايير والاشتراطات من قبل رواد البر.



وكانت الهيئة قد نفذت الاحد الماضي حملة موسعة على المناطق الجنوبية الخاصة بالتخييم اسفرت عن تسجيل عدد كبير من المخالفات التي تم توثيقها وتسجيل محاضر ضبط حولها تنوعت بين استخدام مواد غير مصرح بها في بناء المخيمات والتخلص غير السليم للنفايات.