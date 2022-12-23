ضبطت السلطات الغواتيمالية 1093 كيلوغراما من الكوكايين الأربعاء نتيجة اعتراضها طائرة صغيرة في جنوب البلاد في عملية أصيب خلالها خمسة جنود بجروح طفيفة.



وأوضح الناطق باسم الجيش الكولونيل روبن تيليس، في تصريح صحافي، أن الطائرة كانت متوقفة في مهبط طائرات سري قرب أحد الشواطئ على بعد 150 كيلومترا جنوب العاصمة غواتيمالا سيتي.



وجرت عملية الاعتراض بمساندة عناصر من الجيش. وأشار تيليس إلى أن الجيش دخل في مواجهة مسلحة مع «مدنيين مجهولين» أصيب خلالها خمسة جنود بـ«جروح طفيفة».



وأوضحت النيابة العامة في تغريدة أن السلطات تقدر أن الشحنة المضبوطة تحوي 950 طردا بها 1093 كيلوغراما من الكوكايين.



وعثر في الموقع على ثلاثة قوارب وخمسة مسدسات ومجموعة من الذخائر، من دون الإبلاغ عن توقيفات.