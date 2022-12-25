عبدالكريم العبدالله



أعلنت ‏رئيسة قسم الأطفال الخدج في مستشفى الولادة د.مريم خضر، عن افتتاح وحدة للعناية المركزة وعيادة لأمراض المخ والأعصاب للأطفال الخدج وحديثي الولادة في المستشفى، مشيرة إلى أنها تعد الأولى من نوعها في الكويت. وذكرت د.خضر في تصريح لـ «الأنباء»، أن وحدة العناية المركزة لأمراض المخ والأعصاب للأطفال الخدج، وتضم استشاري مخ وأعصاب للأطفال الخدج وحديثي الولادة واستشاري خدج ومسجلي أطفال خدج، كما تضم أيضا فريقا من العلاج الطبيعي والعين والبلع والنطق، علما أنه يتم في هذه الوحدة استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات للتشخيص والعلاج والتدخل المبكر.



وعن العيادة، بينت د.خضر أنها عبارة عن عيادة واحدة في الأسبوع، على أن يزيد عددها في المستقبل القريب عند الانتقال إلى المبنى الجديد لمستشفى الولادة، لافتة إلى أن أهميتها تتمثل في تشخيص وعلاج ومتابعة أمراض المخ والأعصاب للأطفال الخدج وحديثي الولادة، شاكرة وزارة الصحة وإدارة مستشفى الولادة على دعمها المستمر وتوفير كل ما يحتاجه الأطفال الخدج.