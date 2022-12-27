«بالونة المعدة» سببت لي شعوراً مزعجاً



بشار جاسم



انتشرت قبل أيام في مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان فهد باسم، حيث ظهر في الصور بشكل مختلف ووزن مختلف، كما كتب البعض في مواقع التواصل عن مرض فهد باسم واعتزاله للفن بسبب صوره الجديدة.



«الأنباء» هاتفت فهد باسم للاطمئنان على صحته، حيث قال: كنت أصور مسلسل «جمعنا الهوى» الذي عرض قبل فترة وكان من بطولة ليلى السلمان وابراهيم الحربي وناصر عباس ومجموعة من الفنانين مع المخرج خالد الفضلي، وأنا بالتصوير جاني اعلان اني اعلن لعيادة معينة عن عملية البالونة بالمعدة، وبالفعل رحت العيادة، واذكر بوقتها كان وزني 94 كلغ، وقلت ليش ما احط البالون واضعف ويكون الاعلان حافزا لي والناس تشوف الفرق، وبالفعل حطولي البالونة بالمعدة، واذكر اني كنت ثلاثة ايام اعاني منها.



طيب شنو السبب وشنو قال الدكتور؟



٭ السبب كان ان البالونة مرتفعة عن المعدة وانا رحت عيادة ثانية لدكتور اعرفه وقال لي لازم تشيل البالونة فورا لأنها سببت لك التهابا بالمعدة.



ليش ما رحت للدكتور نفسه؟



٭ كنت اقول له اني حاس بتعب وما كان راضي يشيلها وكان يقول لي عادي انطر اسبوع وراح تحس بتحسن افضل، ورحت لأكثر من دكتور وقالولي ان معدتي صغيرة وما تحتاج بالونة.



وشنو اللي صار بعدها؟



٭ مثل ما قلت لك البالونة ما دخلت بالمعدة وتعلقت فوق وسببت التهاب وشالوها لي وبسببها ضعفت بشكل كبير لأني ما كنت اقدر آكل شي واستمريت على الرياضة لغاية ما ضعفت وايد.



جم صار وزنك بعد التهاب البالونة؟



٭ كان مثل ما قلت لك 94 كلغ تقريبا وحاليا وزني 58 كلغ والحمد لله اموري تمام.



ليش ما فكرت تقاضي الدكتور؟



٭ انا بعيد عن حكاية اني اقاضي احد، وانا اساسا سويت الاعلان بمقابل مادي، وانا اللي اصريت اركب بالونة وكنت بوقتها اصور مسلسل يعني ما كنت مرتاح، وهذا قضاء الله واللي عرفته منهم ان اول مرة يصير معاهم هالشي، وانا اللي ندمان اني حطيت البالونة لأن الشعور كان مزعجا بالنسبة لي وصارت خيرة من الله.



يعني بعد هالتجربة ما تنصح احد بعملية البالونة؟



٭ لا طبعا ونهائيا ما انصح، وافضل شي الدايت والرياضة، ومثل ما قلت لي الشعور كان مزعجا بشكل كبير بالاكل والنوم والحركة، وانا اللي استعجلت اني ابي اضعف بشكل سريع وصار اللي صار لكن الحمد لله انا حاليا بصحة وعافية، وشكرا لـ «الأنباء» على سؤالها والاطمئنان على صحتي.



يعني حاليا قاعد تصور مسلسل «مجاريح» باللوك الجديد؟



٭ اي نعم والكل انصدم بأول يوم تصوير بالجسم والضعف ومازلت أصور «مجاريح» مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله ونور وهند البلوشي وهنادي الكندري ومحمد الحداد وعبدالله الطراروة وصمود المؤمن، والعمل من اخراج عيسى ذياب، وسيعرض بإذن الله في شهر رمضان.