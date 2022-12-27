وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.براك الشيتان جاء كالتالي: ضمن رؤى وسعي مشترك لتطوير أداء الخدمات للمواطنين وتحقيق آمالهم في مناطق سكنية حديثة تواكب التطوير الذي يسود العالم في استخدام تكنولوجيا إعادة الإعمار للمناطق التي تشهد العديد من نواحي القصور في الخدمات، ومنها منطقة شمال غرب الصليبخات التي شهدت ومازالت تواجه آثار عقود من الإهمال أصابت جميع نواحي الحياة بها من خدمات عامة ومرافق صحية ـ تعليمية ـ إسكانية ومظاهر معمارية غير حضارية، فضلا عن افتقاد المناطق الخضراء والتشجير.



وعلى ضوء وجود الالتزام من الجهات ذات الصلة على العمل المشترك لإعادة إعمار المنطقة دعما لعوامل استقرارها وازدهارها وتميز موقعها.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي على ان يكون الرد مشفوعا بما يتطلبه البيان من مراسلات وقرارات ومكاتبات بين الجهات ذات الصلة:



1 ـ ما الأسباب التي أدت إلى عدم قيام الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بمسؤولياتهم عن معالجة القصور وعدم التطوير بمنطقة شمال غرب الصليبخات؟



2 ـ هل وضعت خطة لتنمية المنطقة وعلاج أوجه الإهمال والقصور في خدمات المرافق العامة بها؟ وهل أدرجت خطة تنميتها في برنامج عمل الحكومة بما يخص الجهات ذات العلاقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى موافاتي بالمهام المسندة إلى كل جهة من الجهات ذات العلاقة المبادرة لتنمية المنطقة.



3 ـ ما الإجراءات التي اتخذت أو يزمع اتخاذها لمساءلة المقصر بالجهات ذات الصلة عن هذه الإجراءات؟



4 ـ متى يتوقع البدء في عمليات الإصلاح والتطوير والتجميل من تشجير ورصف طرق ـ وتجديد مرافق الخدمات بالمنطقة؟ مع موافاتي بما تم أو تقرر القيام به في هذا الخصوص والجهة المسند إليها الأعمال والمراحل التي وصل إليها الآن من دراسة أو تنفيذ.



ووجهت الخالد سؤالا الى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز جاء كالتالي: ضمن رؤى وسعي مشترك لتطوير أداء الخدمات للمواطنين وتحقيق آمالهم في مناطق سكنية حديثة تواكب التطوير الذي يسود العالم في استخدام تكنولوجيا إعادة الإعمار للمناطق التي تشهد العديد من نواحي القصور في الخدمات، ومنها منطقة شمال غرب الصليبخات التي تواجه آثار عقود من الاهمال في جميع نواحي الحياة من خدمات عامة ومرافق صحية وتعليمية ووجود مظاهر معمارية غير حضارية.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: متى يتوقع البدء في رصف الطرق وتجديد مرافق الخدمات في المنطقة؟ مع موافاتي بالقرارات المتعلقة بهذا الخصوص مع بيان الاعمال والمراحل التي وصل اليها الآن من دراسة او تنفيذ.



كما سألت الخالد وزير الدولة لشؤون البلدية بما يلي: ضمن رؤى وسعي مشترك لتطوير أداء الخدمات للمواطنين وتحقيق آمالهم في مناطق سكنية حديثة تواكب التطوير الذي يسود العالم في استخدام تكنولوجيا إعادة الإعمار للمناطق التي تشهد العديد من نواحي القصور في الخدمات، ومنها منطقة شمال غرب الصليبخات التي تواجه آثار عقود من الاهمال في جميع نواحي الحياة من خدمات عامة ومرافق صحية وتعليمية ووجود مظاهر معمارية غير حضارية، وافتقاد المنطقة للمسطحات الخضراء والتشجير، فضلا ان المنطقة غير مدرجة على المجلس البلدي لمنحها اسم يتوافق مع مكانتها.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي، على ان يكون الرد مشفوعا بما يتطلبه البيان من مراسلات او قرارات ومكاتبات:



1 ـ هل وضعت خطة لتنمية المنطقة وعلاج اوجه الاهمال والقصور في خدمات المرافق العامة بها؟ وهل ادرجت خطة تنميتها في برنامج عمل الحكومة بما يخص بلدية الكويت؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى موافاتي بالمهام المسندة.



2 ـ هل قدمت اقتراحات بإعادة تسمية المنطقة واطلاق اسم حضاري يتوافق مع طبيعتها؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى موافاتي بما تم في هذا الشأن.



3 ـ متى يتوقع البدء في عمليات الاصلاح والتطوير والتشجير ورصف الطرق وتجديد مرافق الخدمات في المنطقة؟ مع موافاتي بالقرارات المتعلقة بهذا الخصوص مع بيان الاعمال والمراحل التي وصل اليها الآن من دراسة او تنفيذ.