إصدار قرار بفتح الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية سواء في خطة الابتعاث أو الإيفاد المباشر



قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء كالتالي: نظرا لما يعانيه ابناؤنا الطلبة المبتعثون للدراسة بالخارج واقرباؤهم من ارتفاع اسعار تذاكر السفر، سواء اثناء الذهاب او العودة، ونظرا لعدم توافر العروض بصفة مستمرة لدى الناقل الوطني (الخطوط الجوية الكويتية) ما يكبد ابناءنا الطلبة مبالغ طائلة على رحلات السفر. وعليه، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: توفير تذاكر سنوية مخفضة مشمولة بعروض تخفيض لا تقل عن 50% من قيمة التذاكر للطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج واقربائهم من الدرجة الاولى والمرافقين لهم لنقلهم على الخطوط الجوية الكويتية، وذلك لرحلتين ذهاب من الكويت ورحلتين عودة من دولة الدراسة، سواء كانت الرحلات مباشرة او بنظام الترانزيت، ومع حرية تحديد موعد الرحلات من قبل الطلبة ومرافقيهم.



من ناحية اخرى، اقترح ماجد المطيري ما يلي: نظرا للتفاوت الواضح بين مواعيد العطل الدراسية للطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية ولما تمثله تلك العطل من اهمية مجتمعية للطلبة والطالبات وذلك من حيث استغلالها مع الاهل، ونظرا لوجود العديد من الاسر لديها طلبة بكلا القطاعين الحكومي والخاص ما يمثل معه وجود اجازات دراسية مختلفة وصعوبات مجتمعية تحرم تلك الاسر من استغلال تلك العطلات الدراسية. وعليه، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: توحيد مواعيد بداية العطل والاجازات الدراسية بين المدارس الخاصة والحكومية بوزارة التربية مثل اجازة نصف العام الدراسي (عطلة الربيع) وبداية عطلة نهاية العام الدراسي.



كما اقترح المطيري ما يلي: لما كان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قد اصدر قرارا بوقف الابتعاث لتخصص طب الاسنان في الدول العربية فقط، سواء في خطة البعثات او الايفاد المباشر للتخصصات الطبية، وفقا للقرارات المنظمة او الضم الى البعثات بدءا من العام الدراسي 2022 ـ 2023، وقد برر الوزير قراره المذكور برغبته في زيادة عدد المبتعثين في تخصصات الطب البشري وذلك على حد زعمه، مع العلم ان تخصص طب الاسنان مازال مفتوحا بخطة بعثات الوزارة بجميع الدول ما عدا الدول العربية، وهذا الامر يناقض ما اسس عليه الوزير قراره الصادر بوقف الابتعاث لذلك التخصص. وعليه، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إصدار قرار بفتح الابتعاث لتخصص طب الاسنان في الدول العربية سواء في خطة الابتعاث او الايفاد المباشر للتخصصات الطبية بدءا من العام الدراسي 2023/2024.