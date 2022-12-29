وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح، قال في مقدمته: بشأن ما وصلني من معلومات عن إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أنها تسعى لتخفيض مساهمة الصندوق في دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبخصوص مبالغ مستلمة كمكافأة لمهمات عمل ومكافآت نهاية الخدمة دون أخذ الموافقات المطلوبة من جميع الجهات المعنية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - ما صحة ودقة المعلومات المذكورة سابقا؟



2 - ما الإجراءات والخطوات العملية المتخذة لدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟



3 - أسماء ممثلي الصندوق الكويتي لدى مجالس إدارات جميع المؤسسات الإنمائية وكذلك الاستثمارية المالية.



4 - هل توجد مبالغ مستلمة كمكافآت أو أي مستحقات مالية من ممثلي الصندوق في تلك المجالس؟ وهل تودع في حسابات الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيانها وذلك عن آخر خمس سنوات، وذلك طبقا لنص المادة (١٨٩) من قانون الشركات، وهل هناك أسس ومعايير واضحة لترشيح ممثلي الصندوق والتجديد لهم؟



5 - صورة من المؤهلات الدراسية لمدير إدارة الاستثمار والمراقبين في الإدارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمراقبين في الإدارة.



6 - المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على إدارة الصندوق عن آخر 5 سنوات.



7 - كشف بالمهمات الرسمية للصندوق يوضح فيه الآتي: أسماء الموظفين الموفدين وعدد أيام المهمة والمبالغ المستلمة عن هذه المهمات للسنوات المالية 2018/2019 2017/2018 و2021/2022.



8 - قيمة رواتــب ومكافآت نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية في الصندوق، وإقرار الموافقة من مجلس الإدارة لتحديد رواتبهم وكذلك مكافآت نهاية الخدمة، ومن القياديين السابقين الذين صرف لهم؟ وهل توجد موافقة من الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية على القرارات الخاصة بتحديد رواتب القياديين؟



9 - أسماء القانونيين المعينين في الصندوق وصورة من قرارات تعيينهم والإعلانات الخاصة بالتعيين منذ سنة ٢٠١٧ لغاية سنة ٢٠٢٢، وتزويدي بضوابط وشروط التعيين في هذه الإعلانات عن كل سنة.