وجه النائب د. فلاح الهاجري 3 أسئلة إلى كل من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشبــــاب عبـدالرحمــن المطيري، بشأن العقد المبرم بين الهيئة واللجنة الأولمبية، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن إزالة العوائق من مدخل مدينة جابر الأحمد من جسر جابر الأحمد ومنطقة الدوحة، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح، عن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الجهات الحكومية المختلفة خلال السنوات العشر السابقة.



ونصت الأسئلة على ما يلي: سؤال إلى وزير شؤون الشباب: خصص مركز شباب في مدينة جابر الأحمد السكنية، لكن للأسف لم يفتح أبوابه للنشء وشباب وأهالي المنطقة حتى الآن.



كما وردني أن اللجنة الأولمبية تمارس أعمالها الإدارية وأنشطتها الرياضية في هذا المركز بشكل مستمر حاليا.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما العقد المبرم بين الهيئة العامة للشباب واللجنة الأولمبية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه، وبيان مدة العقد وقيمته الشهرية أو السنوية، وهل توجد أرض خاصة خصصت للجنة الأولمبية في المنطقة نفسها أو منطقة أخرى؟ وهل يوجد هيكل تنظيمي إداري خاص لمركز شباب جابر الأحمد كما هو معمول به في مراكز الشباب الأخرى في المناطق السكنية؟



2 ـ ما أسباب عدم تحديد أيام معينة لاستقبال النشء والشباب والأهالي في هذا المركز لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وإعطاء الأولوية لسكان مدينة جابر الأحمد السكنية؟



3 ـ ما القرارات واللوائح المنظمة لاستمرار عمل مركز شباب جابر الأحمد وضمان تقديم خدماته لأهالي المنطقة؟ وما ساعات العمل المفتوحة للجنة الأولمبية داخل المركز؟



4 ـ ما طبيعة الأنشطة التي تمارس داخل المركز حاليا؟ وهل تعلم الهيئة العامة للشباب بجميع الأنشطة؟ وهل تزود الهيئة بتقارير دورية حول تلك الأنشطة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التقارير ـ إن وجدت ـ .



5 ـ كشف العمالة المسجلة والتي تعمل حاليا في مركز شباب جابر الأحمد، وكشف بالعمالة المسجلة على اللجنة الأولمبية وتعمل في مركز شباب جابر الأحمد حاليا، وهل هي على إقامة اللجنة الأولمبية؟ وهل تعمل بها الهيئة العامة للشباب؟ يرجى تزويدي بكل ما يخص كشف العمالة والأوراق الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية في هذا الشأن.



سؤال إلى وزيرة الأشغال



نمى إلى علمي أن مدخل مدينة جابر الأحمد من جسر جابر الأحمد ومنطقة الدوحة يشكل خطرا على سكان مدينة جابر الأحمد والتي يسكنها أكثر من ثلاثين ألف نسمة، ويعد المدخل الرئيس للمنطقة منذ (12) عاما والتي لا تجاوز مسافته (500) متر فقط.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بيان أسباب عدم الإنجاز في هذا المدخل الحيوي والمهم لسكان مدينة جابر الأحمد المتمثلة في (إزالة العوائق وسرعة إنجاز الطريق بأسرع وقت وإضاءته للمحافظة على الأرواح والممتلكات).



2 ـ هل لدى الوزارة خطة للإسراع بتوسيع الطريق الحالي المؤقت ووضع الخطوط الأرضية للمسارات مع وضع لوحات تنبيه بين المسارين، وإعادة صيانة شوارع المنطقة الداخلية بطبقة جديدة من الأسفلت لجميع القطع المتضررة من المدينة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بهذه الخطة والجدول الزمني المقرر لإنجازها.



سؤال إلى وزير الخارجية:



وقعت الكويت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خلال العقدين الأخيرين مع العديد من الدول حول العالم.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الجهات الحكومية المختلفة خلال السنوات العشر السابقة، وأسماء تلك الدول، مع تزويدي بصورة ضوئية منها.



2 ـ ما الأثر الاقتصادي والقيمة المضافة والمنفعة التي حققتها الكويت من تلك الاتفاقيات؟ وهل هناك مؤشرات قياس أداء تضمن تحقيق نتائج واضحة لتلك الاتفاقيات؟



3 ـ هل هناك لجان مشتركة بين طرفي الاتفاقيات للقيام بأعمالها وتحقيق أهدافها؟ وهل هناك تقارير ترفعها تلك اللجان للجهات الحكومية المسؤولة عن تلك الاتفاقيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.