وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلـديـــة عن أسباب عدم تسليم منطقة جنوب علي صباح السالم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وسؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشـــؤون الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن عدد القسائم الصناعية التي منحت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدها الصندوق منذ تاريخ تأسيسه.



ونص سؤاله إلى وزير شؤون البلدية بما يلي: نصت المادة (17) من القانون رقم (47 لسنة 1993) في شأن الرعاية السكنية على أن «تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية...». وفيما يخص تخصيص منطقة جنوب علي صباح السالم (جنوب أم الهيمان) لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فإن المخاطبات والتصريحات الصادرة تؤكد أن المنطقة خالية من أي عوائق، وعليه فإنه يمكن تسليمها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاتخاذ القرارات المناسبة لحل جزء من المشكلة الإسكانية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب عدم تسليم منطقة جنوب علي صباح السالم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2- ما الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بلدية الكويت لتسليم تلك المنطقة؟



مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات والمخاطبات في هذا الشأن، - إن وجدت -.



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة: وفق المادة (10) من قانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه يجب على الدولة تخصيص مساحة إجمالية تبلغ خمسة ملايين متر مربع، لرعاية مشاريع الصندوق.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد القسائم الصناعية التي منحت للمشاريع التي اعتمدها الصندوق منذ تاريخ تأسيسه، والمساحة الإجمالية الموزعة، وكم تقدر المساحة الإجمالية التي وفرتها الدولة حتى الآن لمشاريع الصندوق في كل سنة منذ تاريخ تأسيسه؟



2- إذا كانت المساحة الإجمالية الكلية أقل من المساحة المنصوص عليها في القانون، فيرجى ذكر أسباب عدم توفير المساحة المطلوبة، وما الإجراءات



التي اتخذها الصندوق لتحصيلها؟ وما العقبات التي تقف دون تخصيص هذه المساحة؟